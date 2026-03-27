A Mondovì la tradizionale commemorazione per l’eccidio delle Fosse Ardeatine e il martirio del colonnello Cordero Lanza di Montezemolo

Anche quest'anno, lunedì 30 marzo, nel giardino di Mondovì Piazza intitolato al sottufficiale dell’Arma, è prevista l’annuale commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine e del martirio del vicebrigadiere Salvo d’Acquisto.

Quest'anno alla cerimonia è prevista anche la presenza del consigliere comunale della Città di Torino, Vincenzo Camarda, per onorare la commemorazione della medaglia d’oro al valor militare Ignazio Vian, il Partigiano che operò a Bovese poi nelle nostre vallate e nelle Langhe, impiccato nel capoluogo regionale nel 1944.

Relatore ufficiale il nipote dell’eroico partigiano, dott. Lorenzo, che arriverà da Roma.

Molti i Comuni decorati che hanno assicurato la presenza: da Boves, a Cuneo, a Ceresole d’Alba, a Borgo San Dalmazzo, a Ceva, a

Pamparato, a Roburent, la Provincia di Cuneo ed il Consiglio della Regione Piemonte con il Gonfalone.

Tra i Comuni non decorati: Chiusa di Pesio, Bastia, Moiola, Farigliano, Vicoforte, Torre M.vì, Montaldo M.vì, Morozzo, Carrù, Frabosa Soprana.Quindi Sindaci e amministratori comunali di numerosi altri centri della nostra provincia, sssociazioni Partigiane “Vian” ed ANPI, nonché ANA, Carabinieri in congedo, Anfi - Guardia di Finanza, Bersaglieri, Aeronautica, Famiglie caduti.