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Attualità | 27 marzo 2026, 12:35

A Saluzzo al via la rassegna che porta verso la Liberazione

Il Comune di Saluzzo ha lanciato il programma 2026 "Aprile. Un mese di Resistenza"

A Saluzzo al via la rassegna che porta verso la Liberazione

Aprile è, per il Comune di Saluzzo e per tutta la comunità, un tempo di memoria viva e condivisa, dedicato ai valori della Resistenza e della libertà riconquistata 81 anni fa. 

In occasione della Festa della Liberazione, la Città propone ancora una volta la rassegna “Aprile. Un mese di Resistenza”, un ricco calendario di incontri, spettacoli, testimonianze e momenti di riflessione organizzato in accordo e collaborazione con associazioni del territorio. 

Un percorso che attraversa storie, luoghi e protagonisti del passato, per aiutare a comprenderne il significato nel presente. Dalla memoria delle deportazioni alla lotta partigiana, fino alle voci delle nuove generazioni, ogni appuntamento invita a partecipare attivamente tutta la popolazione di Saluzzo e dei dintorni. 

Un mese per ricordare, conoscere e rinnovare l’impegno verso i valori democratici. 

Un mese di Resistenza, da vivere insieme. Il programma (che si può leggere e scaricare sul sito web del Comune di Saluzzo) prevede una ventina di eventi ed appuntamenti. 

L’orazione ufficiale per la Festa della Liberazione quest’anno sarà a cura di Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte.

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