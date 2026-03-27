Associazione Volontari Ospedalieri di Mondovì donano una sonda all’ospedale

E' stata inaugurata oggi, venerdì 27 marzo, grazie alla donazione della sezione Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) di Mondovì, una nuova sonda ecografica Convex che verrà utilizzata dall’ambulatorio Cardio-Nefro-Metabolico dell’Ospedale "Regina Montis Regalis".

Tale strumento permetterà di esplorare i tessuti parenchimali e i vasi addominali dei pazienti afferenti all’ambulatorio e rappresenta uno strumento diagnostico che va a complemento dell’attuale parco tecnologico a disposizione.

La donazione rientra nello spirito dell’Avo di condivisione e di sostegno alle cure dei pazienti più fragili.

La direzione e il personale medico e infermieristico operante nell’ambulatorio ringraziano la sezione Avo e in particolare il presidente Giuseppe Bertone per la gentile donazione.