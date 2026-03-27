Carabinieri a scuola: incontro con gli alunni di Sampeyre su sicurezza ed educazione civica

Giovedì 26 marzo 2026 il comandante della stazione dei Carabinieri di Sampeyre, luogotenente Andrea Rocco, ha fatto visita al plesso scolastico di Sampeyre dell’Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole Saluzzo accompagnato dal vicecomandante brigadiere Stefano Lauritano e dal carabiniere Dominga Labanca.

L’incontro ha coinvolto le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle prime tre classi della scuola primaria. Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi legati alla sicurezza e al ruolo dell’Arma sul territorio, con particolare attenzione all’importanza di instaurare un rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine fin dalla più giovane età. È stato spiegato ai bambini come i Carabinieri siano un punto di riferimento in caso di necessità, sottolineando l’importanza di rivolgersi con fiducia a chi indossa una divisa, e come comportarsi in situazioni di difficoltà, ad esempio in caso di smarrimento. È stato inoltre spiegato il funzionamento del numero unico di emergenza 112.

L’incontro si è svolto in un clima molto disteso e in forma partecipata: le alunne e gli alunni hanno posto numerose domande, mostrando curiosità e interesse anche rispetto al percorso da intraprendere per diventare carabinieri. Al termine della visita sono stati distribuiti ai bambini alcuni gadget – tra cui penne, matite e calamite – messi a disposizione dal comandante della Compagnia Carabinieri di Saluzzo, il maggiore Davide Basso.



L’iniziativa è ormai diventata un appuntamento annuale concordato con il corpo docente e si inserisce nelle attività di educazione civica promosse dalla scuola. L’obiettivo è quello di rafforzare la conoscenza delle istituzioni e contribuire alla costruzione di un rapporto positivo e consapevole con le forze dell’ordine, superando stereotipi e favorendo un approccio basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. All’incontro erano presenti le insegnanti Carla Allocco, Stefania Baralis, Daniela Dao, Emanuela Garzino per la scuola dell’infanzia, e Liliane Marguerite Barra, Laura Bossa, Cristina Donadio, Michela Garnero, Giuseppina Roscio, Daniela Tarabra, Stefania Testa per la scuola primaria.



"Voglio porgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri della stazione di Sampeyre e in particolare al comandante luogotenente Andrea Rocco – dichiara il Sindaco Roberto Dadone – per aver dedicato tempo e attenzione a questa importante attività, che da alcuni anni viene proposta proprio grazie al loro interessamento. Coinvolgere i più piccoli nei temi dell’educazione civica rappresenta un investimento sul futuro della comunità. In modo semplice e diretto si contribuisce a formare cittadini consapevoli e rispettosi delle istituzioni e dei beni pubblici. Incontri come questo rafforzano e completano il lavoro quotidiano svolto dalle insegnanti, sempre attente e presenti nella crescita dei nostri alunni".



L’iniziativa conferma l’attenzione condivisa tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine verso percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza del vivere civile.