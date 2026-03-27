 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 27 marzo 2026, 12:05

"Creare la comunità esperta: una rete per la salute mentale": all'AFP Dronero si è parlato di disagio esistenziale delle persone migranti [FOTO e VIDEO]

Il progetto è rivolto, nello specifico, a quattro categorie, ritenute maggiormente esposte al disagio psicologico: i giovani, le donne, gli anziani e i migranti

"Creare la comunità esperta: una rete per la salute mentale" è un percorso di formazione finalizzato a promuovere un approccio preventivo e diffuso ai disagi psicologici, realizzato dall'associazione Preziosa, nato nel 2025 con il supporto della Fondazione CRC.

È rivolto, nello specifico, a quattro categorie, ritenute maggiormente esposte al disagio psicologico: i giovani, le donne, gli anziani e i migranti.

Vi ha aderito, con entusiasmo, l'AFP Dronero che giovedì 26 marzo ha ospitato un partecipato incontro, durante il quale si è dialogato di "disagio esistenziale" delle persone migranti con un focus speciale sulle donne.

Relatori d'eccezione il dottor Giovanni Roagna del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL CN1 e la dottoressa Stefania Barzon, psicologa e psicoterapeuta.

L’Associazione Pre.zio.sa Prevenzione Promozione Salute ETS è presieduta dalla dottoressa Maria Peano, anche lei presente al dibattito così come la direttrice dell'AFP Ingrid Brizio.

Le dichiarazioni a margine dell'incontro (GUARDA IL VIDEO)

sdl

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium