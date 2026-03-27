Educazione alimentare e sostenibilità ambientale per i bambini della Scuola Primaria di Sale delle Langhe

Si è concluso mercoledì, con grande entusiasmo, il progetto di “Educazione alimentare e sostenibilità ambientale” promosso da Coldiretti e rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria di Sale delle Langhe.

L’iniziativa si è rivelata particolarmente interessante e coinvolgente per gli alunni, che hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi in modo concreto ai temi dell’alimentazione sana, del rispetto per l’ambiente e dell’importanza dell’agricoltura nel nostro territorio.

Fondamentale il contributo della referente del progetto, la Sig.ra Sabina Perotti, che con chiarezza, competenza e grande capacità comunicativa ha saputo catturare l’attenzione dei bambini, stimolando curiosità e partecipazione attiva.

Un sentito ringraziamento va anche al Sig. Claudio Voarino, titolare della Cascina Lisindrea di Vicoforte, che ha arricchito il percorso con la sua preziosa testimonianza diretta, portando a scuola la propria esperienza nel campo agricolo e offrendo agli alunni uno sguardo autentico sul mondo della produzione alimentare.

Un’esperienza educativa significativa che ha lasciato nei bambini nuove conoscenze e una maggiore consapevolezza verso scelte alimentari sane e sostenibili.