Il linguaggio della musica filo conduttore dei nuovi appuntamenti di “The Youth Factor” a Cuneo

Torna “The Youth Factor”, il progetto di audience engagement e audience development rivolto agli istituti superiori di Cuneo, ideato e promosso dalla Fondazione Artea con il patrocinio del Comune di Cuneo – Assessorato per la Cultura, con una nuova edizione ricca di ospiti e appuntamenti che inizia ad aprile per proseguire e concludersi a maggio nell’ambito della rassegna “Città in note”.

L’iniziativa, da sempre, promuove un percorso di avvicinamento alle pratiche di progettazione artistica legate al linguaggio della musica con l’obiettivo di avvicinare il pubblico dei giovani adulti alla fruizione culturale. Anche in questa edizione, accanto agli appuntamenti formativi dedicati agli studenti delle scuole superiori della città, è previsto un ciclo di tre incontri gratuiti e aperti al pubblico intitolato “Talk About Music”, che vedrà la partecipazione di ospiti del panorama musicale italiano.

Tema di quest’anno è il “linguaggio”. Ogni segno diventa significativo solo quando viene interpretato, affermava Charles Sanders Peirce, filosofo e semiologo statunitense, uno dei padri della moderna teoria dei segni. Secondo Peirce, non è il segno in sé a definire il significato, ma il modo in cui viene usato e compreso nel contesto, nelle pratiche quotidiane e nelle interazioni con gli altri.

Ispirati da questo pensiero, con “The Youth Factor” si intende esplorare come le parole, la musica e i segni culturali possano raccontare storie, emozioni e identità, e come trasformare queste competenze in strumenti professionali. Attraverso laboratori, incontri con artisti e attività pratiche, indagheremo la comunicazione come azione concreta, oltre che come semplice trasmissione di informazioni. Scrivere, progettare eventi, creare contenuti e contribuire a un festival diventeranno occasioni per mettersi in gioco in prima persona. Il comparto culturale e musicale sarà il nostro campo di sperimentazione: dalla parola cantata alla scrittura, fino alla progettazione e produzione artistica, utilizzeremo questi strumenti per interpretare la realtà e renderla comprensibile agli altri. In questo processo, l’artista non è solo un creatore di contenuti, ma anche un interprete di emozioni e significati, chiamato ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte comunicative.

Chi parteciperà al percorso, grazie al confronto e all’esperienza diretta, scoprirà potenzialità e limiti di questi strumenti, imparando a utilizzarli con maggiore consapevolezza.

In sintesi, “The Youth Factor” 2026 unisce riflessione sul linguaggio, creatività e professionalità, offrendo ai ragazzi della Gen Z partecipanti un’esperienza che unisce apprendimento teorico, pratica concreta e dialogo con chi lavora nel mondo della cultura e della musica.

La novità di questa edizione è la collaborazione allo sviluppo del progetto con The Goodness Factory, realtà nata nel 2014 dalle menti di Annarita Masullo e Daniele Citriniti, che opera in ambito culturale e sociale, con collaborazioni a livello nazionale ed internazionale. Attiva nel settore delle performing arts (con particolare focus sulla musica), si occupa di sviluppare, organizzare e promuovere attività culturali ad elevato impatto sociale curando ogni elemento: direzione artistica, sviluppo esecutivo-organizzativo, fruizione-partecipazione, contaminazione e divulgazione culturale.

Prosegue invece la partnership, siglata lo scorso anno, con “Genova per Voi”, il talent show non televisivo per giovani autori di canzoni, primo concorso nazionale di questo genere che offre ai finalisti una factory formativa, e al vincitore uno sbocco professionale concreto, in forma di contratto editoriale.

Il primo appuntamento in programma venerdì 10 aprile, alle 18, presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo [via Pascal 5L], è il talk “Io della musica non ci ho capito niente” con Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana trapiantata a Milano che fonde pianismo di matrice classica, cantautorato di ispirazione francese e genovese e sonorità indie pop ed elettroniche, dando vita a un pop d’autore attuale e pungente. Dopo il primo album Diventeremo Adulti (finalista alle Targhe Tenco), nel 2021 vince il concorso Genova per Voi ottenendo un contratto con Universal Music Publishing, mentre il singolo “Bandiera” (2023) ottiene grande attenzione da critica e pubblico, diventa virale con oltre quattro milioni di ascolti e conquista anche la giuria di X Factor 2024, consolidando la sua visibilità sulla scena musicale italiana. La canzone vince, inoltre, il premio della critica a Voci per la libertà – Amnesty International 2024 ed è stata scelta dal regista Massimiliano Bruno come colonna sonora del suo nuovo film “Due cuori e due capanne” uscito a gennaio 2026, in cui Giulia Mei debutta sul grande schermo interpretando sé stessa. Il titolo scelto per il talk è lo stesso del suo nuovo album, Io della musica non ci ho capito niente, uscito lo scorso anno e accolto dalla critica come uno degli album italiani più belli e importanti del 2025.

Venerdì 8 maggio sempre alle 18, presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo [via Pascal 5L], sarà la volta di Alessandro La Cava, protagonista del talk “Non sono solo canzoni”. Autore e compositore multiplatino classe 2000, dopo gli studi al conservatorio e il diploma al C.E.T. di Mogol, si afferma tra i più richiesti songwriter della nuova scena pop italiana: finalista nel 2018 al concorso Genova per Voi, entra in contatto con Universal Music Publishing, con cui collabora stabilmente da oltre cinque anni, firmando brani per artisti come Angelina Mango, Sangiovanni, Fedez, Laura Pausini, Giorgia, Elodie, Sfera Ebbasta, Rkomi, Annalisa e Marco Mengoni e collezionando oltre 38 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Tra i suoi successi più noti figurano “Malibù” di Sangiovanni – tra i brani più venduti e ascoltati del 2021 con oltre 157 milioni di stream – e numerose canzoni presentate al Festival di Sanremo; nel 2023 è stato inoltre scelto da Spotify come volto globale della campagna Radar Songwriter con un billboard a Times Square. Tra i brani più recenti da lui firmati figurano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 e “Male necessario” di Fedez e Marco Masini, classificatosi al 5^ posto della kermesse e vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, confermando il ruolo centrale di La Cava nella scrittura del pop italiano contemporaneo.

A condurre gli appuntamenti sarà, come nelle precedenti edizioni, la speaker radiofonica, presentatrice televisiva e podcaster Margherita Devalle.

Sabato 23 maggio, a Cuneo, nell’ambito del festival “Città in note. La musica dei luoghi“, si concluderà il percorso “The Youth Factor” con l’ultimo Talk About Music che vedrà protagonista un’artista d’eccezione che sarà annunciata prossimamente in conferenza stampa.

Tutti gli appuntamenti Talk About Music sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione su EVENTBRITE. Da oggi, giovedì 26 marzo, sono aperte le prenotazioni per gli incontri con Giulia Mei e Alessandro La Cava.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazioneartea.org.

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The Youth Factor è un progetto di Fondazione Artea, in collaborazione con The Goodness Factorye Genova per Voi, con il patrocinio del Comune di Cuneoe con il contributo della Fondazione CRC.