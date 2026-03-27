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Attualità | 27 marzo 2026, 10:48

L’Arma dei Carabinieri di Fossano al precetto pasquale [FOTO]

Ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Antonio, un momento di raccoglimento e condivisione dei valori degni delle forze militari. Nell’occasione si è svolta la santa messa celebrata da don Maritano, insieme alle autorità e le associazioni di volontariato

A dieci giorni dalla Pasqua, ieri pomeriggio, giovedì 26 marzo, l’Arma dei Carabinieri di Fossano si è riunita insieme alle varie autorità e ai volontari locali, nella chiesa di Sant’Antonio, per celebrare una cerimonia divenuta ormai una tradizione.

Si è trattato del precetto pasquale, che ha riguardato il momento di raccoglimento e di condivisione dei valori spirituali che accompagnano il servizio dei militari, a favore della collettività. 

Il ritrovo, organizzato dal capitano Alessandro Cantarella della Compagnia dei Carabinieri di Fossano, che ha coinvolto don Diego Maritano per la celebrazione della santa messa, ha visto la presenza di numerosi rappresentanti civili e militari di Fossano e dintorni. 

Tra questi la Giunta di Fossano, il senatore della Repubblica e consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano CRF Giancarlo Fruttero, la Guardia di Finanza locale, la Polizia penitenziaria e, come sempre, i volontari delle associazioni Avo (Associazione volontari ospedalieri).

Cristiano Sabre

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