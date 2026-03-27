Le Acli provinciali organizzano, lunedì 13 aprile, un corso sulla sicurezza nell’organizzazione dei pubblici eventi e delle feste patronali

Le Acli provinciali cuneesi, come già periodicamente effettuato, hanno organizzato un nuovo incontro, rivolto ai presidenti, ai loro delegati e ai gestori dei Circoli Acli, sulla sicurezza nell’organizzazione dei pubblici eventi e delle feste patronali.

Il seminario “Safety e Security”, che si svolgerà lunedì 13 aprile 2026, a partire dalle ore 17.30, presso il Circolo Us Acli “A.S.D. Bocciofila Centallese”, in piazza Don Gerbaudo 11, a Centallo, sarà tenuto dall’ingegner Valter Borgogno dello “Studio Leonardo” di Centallo.

Si tratta di un momento formativo-informativo gratuito, nel corso del quale saranno approfonditi i profili di sicurezza e le direttive da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo (es feste patronali, sagre e concerti).

Tali direttive non andranno a modificare le norme già esistenti, ma l’incontro servirà a mettere in risalto, nel miglior modo possibile, l’esigenza di un vaglio critico e di una valutazione condivisa dell’evento e delle sue vulnerabilità, oltre a ribadire l’importanza della piena consapevolezza dei rischi potenziali di ogni manifestazione, per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità sia dei partecipanti sia degli operatori ed organizzatori.

“Attraverso questa iniziativa che riteniamo molto utile – dice il presidente provinciale delle Acli Cuneesi, Elio Lingua – vogliamo fornire un aiuto concreto ai nostri Circoli e a coloro che si apprestano a organizzare tutti quegli appuntamenti che, in pieno spirito aclista, contribuiscono a creare coesione sociale, a costruire rapporti sereni tra le persone e a tramandare cultura e tradizioni dei nostri territori. I circoli che organizzano questo tipo di manifestazione sono circa 90 su 280 circoli affiliati. Poiché lo fanno come volontari, desideriamo che possano lavorare in sicurezza e consapevolezza, che non corrano rischi né per loro stessi né per le persone che potranno godere del loro lodevole impegno, per il quale, come associazione, li ringraziamo di cuore”.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0171452644.