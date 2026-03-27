Logistica Liguria–Piemonte, rafforzata la collaborazione tra territori e istituzioni

Il Presidente della Provincia Luca Robaldo ha partecipato nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, a una serie di visite e incontri istituzionali finalizzati a rafforzare l’asse di collaborazione con le Province di Savona e Alessandria e a proseguire il lavoro relativo alle zone logistiche.

Al centro della giornata, il sistema Liguria–Piemonte e le opportunità di collaborazione sulle infrastrutture funzionali all’estensione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) “Porto e Retroporto di Genova”.

Erano presenti i Presidenti delle Regioni Liguria e Piemonte, Marco Bucci e Alberto Cirio, accompagnati dagli assessori competenti: per il Piemonte Marco Gabusi ed Enrico Bussalino; per la Liguria Alessio Piana. Oltre a Robaldo, hanno partecipato i Presidenti delle Province di Savona e Alessandria, Pierangelo Olivieri e Luigi Benzi.

Le visite del pomeriggio presso APM Terminals di Vado e al Multipiano del porto di Savona hanno consentito un approfondimento diretto sulle dinamiche dei traffici e hanno evidenziato il ruolo centrale del sistema savonese per tutto il Nord-Ovest, con particolare riferimento al suo stretto collegamento con i territori del Cuneese e dell’Alessandrino.

Gli incontri a Vado e Savona sono stati preceduti, nella mattinata, da una visita nelle aree di immediato entroterra savonese, in Valle Bormida, con un sopralluogo presso l’ex stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte.

Dai lavori della giornata è emersa la prospettiva concreta di un maggiore coinvolgimento istituzionale del Piemonte nella pianificazione del sistema ligure, con l’ipotesi di una sua integrazione nella governance dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.