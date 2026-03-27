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Attualità | 27 marzo 2026, 14:18

Mondovì, al via il trasloco del "Baruffi": lezioni sospese dal 30 marzo al 10 aprile

Le lezioni riprenderanno il 13 aprile nel nuovo plesso

Mondovì, al via il trasloco del &quot;Baruffi&quot;: lezioni sospese dal 30 marzo al 10 aprile

Conto alla rovescia per il trasloco del "Baruffi" nel nuovo edificio in via Polveriera. 

Il presidente della provincia, Luca Robaldo, di intesa con il dirigente del "Cigna-Baruffi-Garelli", prof. Giuseppe Cappotto, ha sottoscritto il decretoattraverso il quale vengono sospese le attività didattiche che si svolgono all'interno del plesso "Baruffi" nei giorni 30/31 marzo e 1/8/9/10 aprile al fine di consentire il trasferimento del materiale nel nuovo edificio di via Polveriera.
 

Le lezioni riprenderanno il giorno 13 aprile nel nuovo plesso.

Arianna Pronestì

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