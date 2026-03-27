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Attualità | 27 marzo 2026, 12:08

Pianfei: sospensione temporanea dell’acqua lunedì 30 marzo per lavori sulla rete idrica

Intervento di ACDA dalle 8:30 alle 12:00 su tutto il territorio comunale, possibili temporanee alterazioni dell’acqua al ripristino del servizio

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

ACDA spa informa la cittadinanza del comune di Pianfei che nella giornata di lunedì 30 marzo 2026 sarà temporaneamente sospeso il servizio idrico su tutto il territorio comunale per consentire un intervento di manutenzione sulla rete.

I lavori, eseguiti da ACDA S.p.A., riguarderanno la riparazione di una perdita e si svolgeranno indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 12:00. Durante questa fascia oraria l’erogazione dell’acqua sarà interrotta per tutte le utenze.

Al termine dell’intervento il servizio verrà ripristinato regolarmente. Si segnala tuttavia che, nelle prime fasi successive alla riattivazione, l’acqua potrebbe presentare temporanee alterazioni delle caratteristiche organolettiche, come una lieve torbidità. In questi casi si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti fino al ritorno della normale limpidezza.

ACDA S.p.A. si scusa per il disagio arrecato, sottolineando che l’intervento è necessario per garantire il corretto funzionamento e l’efficienza della rete idrica comunale.

c.s.

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