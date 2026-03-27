Prosegue l'impegno del Comune di Racconigi nella lotta alle zanzare

Il Comune di Racconigi ha aderito anche quest’anno al piano regionale di lotta alle zanzare, con l’obiettivo di contrastare la diffusione e la proliferazione di questo insetto.

Verrà posta particolare attenzione alla zanzara tigre (Aedes albopictus), in grado di trasmettere una serie di virus patogeni non stabilmente presenti nel nostro Paese, e alla zanzara comune (Culex pipiens). Inoltre, saranno monitorate anche le due specie Aedes japonicus e Aedes koreicus, di recente introduzione in Piemonte, che si distinguono per una maggiore resistenza al freddo, il che consente loro di avere un ciclo annuale più lungo rispetto ad altre specie.

Il piano verrà messo in atto seguendo diverse fasi. La prima consiste nel monitoraggio, non solo delle zanzare adulte ma anche delle larve e delle uova, tramite l’utilizzo di trappole attrattive e ovitrappole.

Successivamente potranno essere effettuati interventi sul suolo pubblico, con rimozione di focolai e trattamenti eseguiti da professionisti.

Per quanto riguarda le aree private, su cui il piano regionale non può intervenire, sarà avviata una campagna informativa con l’obiettivo di fare conoscere ai cittadini tutte le modalità di prevenzione e lotta.

Al piano prendono parte, oltre al Comune di Racconigi, numerose amministrazioni del territorio, tra cui i Comuni dell’Area Metropolitana Sud di Torino, la Città di Pinerolo e il Comune di Alba.

“Negli ultimi dieci anni, in Italia si è registrato un aumento delle segnalazioni di casi di malattie virali trasmesse da zanzare, tra cui Chikungunya, Dengue, West Nile e Zika –commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano– Per questo è fondamentale continuare a investire nella lotta alle zanzare: solo con un’azione coordinata e la collaborazione di tutti è possibile ridurre i rischi per la salute pubblica e contenere la diffusione di queste specie”.