Settimana Santa a San Filippo: il programma delle celebrazioni al Santuario del Santissimo Nome di Maria a Mondovì

Il Santuario del Santissimo Nome di Maria, nella storica Chiesa di San Filippo a Mondovì Breo, si prepara ad accogliere i fedeli per le celebrazioni della Settimana Santa, uno dei momenti più intensi e partecipati dell’anno liturgico.
Il calendario proposto accompagna la comunità dal 29 marzo al 6 aprile, con appuntamenti che intrecciano tradizione, spiritualità e raccoglimento.
Domenica delle Palme – 29 marzo
Il cammino verso la Pasqua si apre con la Domenica delle Palme, che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Sono previste tre Sante Messe alle ore 8.00, 9.30 e 18.00, mentre alle 17.30 si terranno i Vespri cantati, momento liturgico particolarmente sentito che introduce alla settimana della Passione.
Giovedì Santo – 2 aprile
Il Triduo Pasquale prende avvio con il Giovedì Santo, giorno in cui la Chiesa celebra l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio.
Alle 18.00 verrà celebrata la Messa in Coena Domini, che rievoca l’Ultima Cena e il gesto della lavanda dei piedi, simbolo di servizio e fraternità.
Venerdì Santo – 3 aprile
Il Venerdì Santo è dedicato alla memoria della Passione e Morte del Signore.
Alle 16.30 si terrà la Celebrazione della Passione, seguita dall’Adorazione della Croce, uno dei riti più solenni e suggestivi dell’intero anno liturgico.
Sabato Santo – 4 aprile
Il Sabato Santo è giorno di silenzio e attesa.
Durante la mattinata sarà possibile confessarsi, un’occasione per prepararsi spiritualmente alla Pasqua attraverso il sacramento della riconciliazione.
Pasqua – 5 aprile
Il cuore della Settimana Santa è la Domenica di Pasqua, giorno della Risurrezione.
Le Sante Messe saranno celebrate alle 8.00, 9.30 e 18.00, mentre alle 17.30 sono previsti nuovamente i Vespri cantati, che chiuderanno la giornata festiva.
Lunedì dell’Angelo – 6 aprile
Le celebrazioni proseguiranno anche il giorno successivo, il Lunedì dell’Angelo, con le Sante Messe delle ore 8.00, 9.30 e 18.00, nel segno della gioia pasquale che continua.