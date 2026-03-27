Settimana Santa a San Filippo: il programma delle celebrazioni al Santuario del Santissimo Nome di Maria a Mondovì

Il Santuario del Santissimo Nome di Maria, nella storica Chiesa di San Filippo a Mondovì Breo, si prepara ad accogliere i fedeli per le celebrazioni della Settimana Santa, uno dei momenti più intensi e partecipati dell’anno liturgico.

Il calendario proposto accompagna la comunità dal 29 marzo al 6 aprile, con appuntamenti che intrecciano tradizione, spiritualità e raccoglimento.

Domenica delle Palme – 29 marzo

Il cammino verso la Pasqua si apre con la Domenica delle Palme, che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

Sono previste tre Sante Messe alle ore 8.00, 9.30 e 18.00, mentre alle 17.30 si terranno i Vespri cantati, momento liturgico particolarmente sentito che introduce alla settimana della Passione.

Giovedì Santo – 2 aprile

Il Triduo Pasquale prende avvio con il Giovedì Santo, giorno in cui la Chiesa celebra l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio.

Alle 18.00 verrà celebrata la Messa in Coena Domini, che rievoca l’Ultima Cena e il gesto della lavanda dei piedi, simbolo di servizio e fraternità.

Venerdì Santo – 3 aprile

Il Venerdì Santo è dedicato alla memoria della Passione e Morte del Signore.

Alle 16.30 si terrà la Celebrazione della Passione, seguita dall’Adorazione della Croce, uno dei riti più solenni e suggestivi dell’intero anno liturgico.

Sabato Santo – 4 aprile

Il Sabato Santo è giorno di silenzio e attesa.

Durante la mattinata sarà possibile confessarsi, un’occasione per prepararsi spiritualmente alla Pasqua attraverso il sacramento della riconciliazione.

Pasqua – 5 aprile

Il cuore della Settimana Santa è la Domenica di Pasqua, giorno della Risurrezione.

Le Sante Messe saranno celebrate alle 8.00, 9.30 e 18.00, mentre alle 17.30 sono previsti nuovamente i Vespri cantati, che chiuderanno la giornata festiva.

Lunedì dell’Angelo – 6 aprile

Le celebrazioni proseguiranno anche il giorno successivo, il Lunedì dell’Angelo, con le Sante Messe delle ore 8.00, 9.30 e 18.00, nel segno della gioia pasquale che continua.