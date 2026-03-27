Strategia Cuneo incontra i territori per costruire insieme il futuro della comunità provinciale

Si è tenuto a Cuneo, presso lo Spazio Varco, nella mattinata di venerdì 27 marzo, il primo appuntamento del programma di incontri di presentazione pubblica della Pianificazione Strategica provinciale: un momento di confronto allargato promosso dai tre enti promotori del Piano – Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo e la Fondazione CRC – con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale per costruire insieme una visione condivisa di futuro per il territorio provinciale.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di attori istituzionali, economici, sociali, culturali ed educativi del territorio e soggetti che vogliono approfondire il tema della pianificazione strategica. Il lavoro è partito dalla riflessione comune sui 5 megatrend (Urbanizzazione, Diseguaglianze sociali, Squilibri demografici, Innovazione tecnologica, Cambiamenti climatici), le grandi transizioni globali che condizionano anche le comunità locali e che incideranno profondamente sul futuro del territorio.

Dopo una prima tavola rotonda con i Presidenti dei tre enti promotori, l’incontro ha previsto una presentazione del percorso realizzato fin qui dal Piano Strategico e del contesto in cui si posiziona oggi la provincia di Cuneo. Sulla scorta degli elementi emersi, i partecipanti in sala sono stati poi coinvolti in un’attività partecipata di ascolto e consultazione sulle priorità future del territorio provinciale.

A conclusione dell’appuntamento, i Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Busca hanno firmato i primi Patti di collaborazione, strumento dedicato a raccogliere la partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici, del privato o del terzo settore, interessati a fare parte dell’ecosistema della Strategia Cuneo, a fianco degli enti promotori e della Cabina di Regia istituzionale permanente.





“La Pianificazione strategica che stiamo portando avanti sul territorio cuneese rappresenta un’esperienza quasi unica a livello nazionale, fondata sulla collaborazione tra enti, comunità locali e cittadini, e questo rappresenta un notevole segnale positivo per la nostra terra. La Provincia, nel suo ruolo di coordinamento, è chiamata a rafforzare questo ecosistema, ampliando il coinvolgimento attraverso strumenti come i Patti di collaborazione. In questo percorso si inserisce anche il lavoro portato avanti dagli uffici provinciali SEIS (Servizi Europa Interventi Strategici) e SUA (Stazione Unica Appaltante), perché laddove ci sono strutture che funzionano e i Comuni sono messi nelle condizioni di operare al meglio, il territorio cresce anche in termini di attrattività, qualità della vita e opportunità di crescita per imprese e famiglie” dichiara Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo.



“Il Piano Strategico 2030 non è un semplice documento, ma la bussola che dovrà guidare lo sviluppo della nostra provincia” afferma Luca Crosetto, il Presidente della Camera di commercio di Cuneo. “Abbiamo voluto portare la 'concretezza del fare' direttamente nel cuore delle decisioni, cercando di unire, insieme ai nostri partner, istituzioni, ricerca e imprese in una grande alleanza di territorio. Solo correndo uniti, con una voce sola, potremo garantire alle nostre aziende la forza e la solidità necessarie per continuare a essere un modello di sviluppo d'eccellenza".



“La grande partecipazione a questa primo appuntamento di presentazione pubblica di Strategia Cuneo conferma l’ampio interesse del territorio per un percorso che, con gli incontri territoriali, si apre al coinvolgimento di tutta la comunità provinciale. La condivisione con gli attori territoriali è elemento fondamentale per costruire una visione comune di futuro, capace di immaginare la provincia del 2030 e oltre, offrendo direzione e senso alle scelte strategiche di oggi” conclude Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC.





I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il calendario dei prossimi appuntamenti di presentazione sul territorio prevede 4 tappe:

• Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 10,15 ad Alba (c/o Apro Formazione);

• Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 10,15 a Savigliano (presso Università degli Studi di Torino, polo di Savigliano);

• Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 10,15 a Mondovì (presso IIS Giolitti Bellisario);

• Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 10,15 a Pollenzo (presso Sede Albergo dell’Agenzia). Le iscrizioni sono aperte sul sito www.fondazionecrc.it



IL PIANO STRATEGICO 2030

Il percorso - promosso da Provincia di Cuneo, Camera di Commercio e Fondazione CRC - è stato avviato nella primavera 2024, con la presentazione del Piano Strategico Cuneo 2030, e ha fin da subito visto il coinvolgimento, all’interno della Cabina di Regia Istituzionale, dei principali stakeholder del territorio, mettendo insieme le Istituzioni con il mondo della ricerca e dell’innovazione: le Università con sede in provincia di Cuneo (Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), NEXO Agrifood Hub, il coordinamento degli Enti Gestori dei servizi socioassistenziali, le due Aziende Turistiche Locali. A questi si sono aggiunti, da inizio del 2026, anche le ASL CN1 e CN2, l’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo e il Conservatorio Ghedini. Le principali istituzioni provinciali unite per lavorare a una provincia più verde, più intelligente, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini, come indicato dagli obiettivi europei per il 2030. Infine, a fine febbraio 2026, è stato firmato il Protocollo di Intesa “Per la governance della pianificazione strategica della provincia di Cuneo” tra i tre enti promotori della Pianificazione strategica 2030.



La pagina web dedicata alla Pianificazione strategica è disponibile all’indirizzo https://fondazionecrc.it/strategia-cuneo/