Trovato in possesso di cocaina, in casa nascondeva due chilogrammi di hashish

Nei giorni scorsi sono stati intensificati i servizi di controllo e prevenzione sul territorio della Compagnia braidese e, in particolare, su quello del comune di Bra.

Intorno all’una della scorsa notte, 26 marzo, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Bra ha notato un soggetto che transitava sulla pubblica via con fare sospetto e che, alla vista dei militari, ha gettato un involucro cercando di dileguarsi.

L’equipaggio della Gazzella si è posto all’inseguimento dell’uomo e dopo aver vinto una violenta resistenza è riuscito a fermarlo, circostanza in cui i militari operanti hanno anche riportato delle lievi lesioni.

L’uomo, un cittadino marocchino da anni residente a Bra, è stato perquisito sul posto ed è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina, suddivisa in più involucri, e nel corso della successiva perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione, sono stati rivenuti due chilogrammi di hashish.

Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato dichiarato in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, venendo poi accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari così come disposto dalla Procura della Repubblica di Asti, in attesa della convalida da parte del giudice del medesimo Tribunale.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.