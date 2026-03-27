Anna & Anna: oltre la sorpresa, l'emozione di trovarsi

Ci sono emozioni che non si trovano dentro un uovo di Pasqua. Si riconoscono in uno sguardo che indugia, in una voce che resta addosso… in quell’intesa sottile che accende i sensi.

Immagina qualcuno con cui il tempo rallenta… e ogni istante diventa più intenso. Noi di Anna e Anna ti accompagniamo verso quell’incontro, che ti cambierà la vita. Concediti qualcosa di speciale per queste Feste!!!

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Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.



Annunci per lei

Simone single, 38 anni

Simone, è il classico bel ragazzo, alto, bruno, occhi verdi, faccia simpatica, sorriso coinvolgente, 38enne, ama andare in montagna, ha un bed&breakfast, vive solo, nella sua vita, quasi perfetta, manca solo una donna, di cui innamorarsi follemente.... e con cui pensare a sposarsi oppure convivere, e avere figli. Chiama al 3403848047

Roberto single, 48 anni

Roberto, alto, brizzolato, profondi occhi scuri, è un uomo dolcissimo, ha modi garbati, fisioterapista, 48enne, non ha avuto figli, è alla ricerca di una donna ironica, intelligente, semplice, a lui non importa l'occupazione, o il ceto sociale, ma che abbia nel cuore il desiderio di amare ancora con tutta se' stessa, perché senza passione la vita che cos'e'? …Chiamalo al 3403848047

Maurizio single, 58 anni

Maurizio, è un bel signore 58enne, ha un'azienda che lavora legnami, è un uomo fantasioso, creativo, balla il tango argentino, è romantico, finora è rimasto single solo perchè non si è accontentato di una donna qualsiasi pur di non stare solo, lui vuole incontrare la donna giusta, l'esatta metà della mela...Chiamalo al 3403848047

Stefano single, 68 anni

Stefano, è un signore dolcissimo, ha un carattere allegro, bell'uomo alto, brizzolato, occhi celesti, 68enne, ora in pensione ex direttore di banca, è una persona semplice, ama coltivare rose, vedovo, vive solo, vorrebbe tanto incontrare una brava signora, che come lui sogni un po' di coccole, e con cui poter condividere la vita…Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Noemi single, 31 anni

Noemi, piemontese DOC, 31enne, coltivatrice diretta e con i piedi ben piantati nella terra… ma lo sguardo rivolto al futuro, bruna, fisico armonioso, anima femminile e una passione sfrenata per la cucina piemontese. Quando non è tra i campi, va in bicicletta. Cerca un uomo vero: onesto, lavoratore e con voglia di costruire qualcosa di serio No perditempo, no avventure: qui si parla di famiglia. Chiama al 3403848047!

Martina single, 40 anni

Martina, per amicizia iniziale e futuro insieme, lei è molto bella, mora, occhi verdi, fisico snello, sorriso simpatico, 40enne, riservata, non ama frequentare locali, impiegata presso il Comune del suo paese , le piace la vita all'aria aperta, incontrerebbe uomo affidabile, non importa l'età, ma che abbia ancora il desiderio di vivere una vita felice in coppia.…Chiama al 3403848047!

Agnese single, 51 anni

Agnese, fantastica 51enne, gestisce un agriturismo, fisico snello, capelli biondi, occhioni verdi, ha sempre un sorriso e una buona parola per tutti, è sola da tempo...Crede fermamente nell'amore vero, disinteressato, ed è stanca di conoscere persone vuote, vorrebbe con tutto il cuore incontrare un uomo, anche più maturo, ma che la ami e le faccia buona compagnia…Chiama al 3403848047!

Giulia single, 60 anni

Alessandra, lei è vedova senza figli, 60enne, pensionata, aspetto giovanile, bella signora bionda, occhi verdi, ama cucinare, tenere in ordine la sua casetta, coltiva l'orto, fa volontariato, è stanca di vivere sola, conoscerebbe uomo tranquillo, anche più maturo, a cui dedicare affetto e attenzioni. Chiama al 3403848047!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:



ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)



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Buona Pasqua!...e lascia che la sorpresa sia un’emozione da vivere davvero, in due.