Cherasco, domenica 29 marzo il primo Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo del 2026

Tornano gli attesissimi Mercati dell’Antiquariato e del Collezionismo di Cherasco: il primo appuntamento del 2026, come da tradizione, si terrà domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme.

Per l’intera giornata le vie del centro storico della Città delle Paci, insieme alle piazzette, ai portici e ai giardinetti oltre l’Arco del Belvedere, si animeranno con centinaia di bancarelle. In esposizione ci saranno oggetti d’epoca di ogni genere: mobili, stoviglie, vetri, vasellame, ceramiche e porcellane, attrezzi da lavoro, tessuti, libri e stampe, dischi, giocattoli, collezioni particolari e capi di moda vintage, dagli abiti agli accessori.

Durante la manifestazione il centro storico sarà interamente pedonalizzato, consentendo ai visitatori di passeggiare liberamente e in tranquillità, accompagnati soltanto dal vivace brusio della folla.

Oltre al grande mercato dell’antiquariato, Cherasco offre la visita di mostre e punti artistici di grande rilevanza.

A Palazzo Salmatoris è aperta la mostra “L’equilibrio dello spazio” di Caty Torta, omaggio a unagrande artista torinese che è stata una figura originale e indipendente dell’arte italiana del Novecento (orari: il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, catalogo in mostra).

Nella Chiesa di San Gregorio si potrà ammirare la mostra “Terra acqua aria fuoco. Sculture materiche 2017-2025” di Cecilia Miccoli (orari sabato e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18). Entrambe le rassegne sono ad ingresso libero.

Durante la giornata di domenica ci sarà inoltre la possibilità di visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, un esempio ancora integro di sinagoga di ghetto piemontese; edificata nel Settecento , si trova all'ultimo piano di un edificio in via Marconi 6, nell'area dell'antico ghetto. Seguirà i seguenti orari di apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30 (ultimo ingresso ore 17,30).

A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it ).

Cherasco inoltre offre una vasta gamma di eccellenze enogastronomiche: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla salsiccia di Cherasco al Barolo ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure si può degustare la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio che ha ottenuto la prima De.Co, riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. La Città delle Paci, con la sua storia, l'arte, la cultura, è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.

«I mercati dell’antiquariato di Cherasco sono un appuntamento imperdibile, capace di richiamare collezionisti alla ricerca di oggetti rari e appassionati desiderosi di vivere l’atmosfera suggestiva del centro storico. – affermano il sindaco Claudio Bogetti e il vicesindaco Umberto Ferrondi – L’edizione primaverile, quella che da tradizione è fissata la Domenica prima di Pasqua, è particolarmente sentita: con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di passeggiare all’aria aperta e godersi le prime giornate di sole. Tra le tante bancarelle ricche di fascino e storia, i visitatori possono anche scoprire il patrimonio artistico cittadino, visitando le mostre di Palazzo Salmatoris e della Chiesa di San Gregorio, il Museo della Magia e la Sinagoga di Cherasco. Senza dimenticare la rinomata tradizione enogastronomica locale, che rende ogni visita un’occasione perfetta per assaporare specialità tipiche e vini d’eccellenza del territorio».

Per ulteriori informazioni ufficio turistico tel. 0172/427050.