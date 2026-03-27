Cuneo, V Edizione “Danza in Granda”: il palcoscenico del Toselli tra classico e pop internazionale

Domenica 12 aprile 2026 il Teatro Toselli di Cuneo si accenderà di nuovo per la danza con la V Edizione di “Danza in Granda”, concorso nazionale di danze accademiche ed hip‑hop organizzato dal CSEN Cuneo. La manifestazione, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama regionale, animerà il palcoscenico con numeri tecnici, coreografie originali e una selezione di giovani talenti provenienti da diverse scuole d’Italia.

Al centro dell’evento non solo i danzatori, ma anche una giuria di alto profilo internazionale, chiamata a valutare le diverse categorie in gara. Tra i giudici spiccano volti noti del mondo della danza contemporanea, classica e del palcoscenico televisivo, in un mix che unisce rigore tecnico e appeal mediatico.

Tra i membri della giuria anche Giulia Molinari, nata a Cuneo, formatasi presso la prestigiosa Scuola del Balletto di Toscana e poi artista di rilievo in ambito nazionale. Il suo percorso professionale l’ha portata a danzare in importanti compagnie come il Balletto di Toscana, Opus Ballet e il Balletto Teatro di Torino, consolidando una solida esperienza come interprete e performer.

Oggi Molinari è docente di danza contemporanea presso la Scuola del Balletto di Toscana, dove unisce sensibilità artistica e rigore tecnico, sintesi che porterà anche nella valutazione dei giovani concorrenti di “Danza in Granda”. La sua presenza assume un valore particolare proprio per il legame con il territorio cuneese, simbolo di un percorso che dalla provincia ha raggiunto il circuito professionale.

Il nome di Alessandro Macario è tra i più stimati nel panorama della danza classica e contemporanea italiana. Ballerino riconosciuto sulla scena internazionale, ha calcato i palcoscenici dei teatri più prestigiosi, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Comunale di Firenze, l’Opera di Roma e il Teatro San Carlo di Napoli, dove è stato nominato primo ballerino ospite e diventato uno dei volti più riconoscibili del repertorio classico.

La sua presenza in giuria garantisce una lettura estremamente tecnica dei brani in gara, con il lente di una carriera fatta di repertorio severo e impegni di alto livello. Per i giovani danzatori, confrontarsi con il giudizio di un artista di tale rango rappresenta un’occasione di crescita professionale oltre che di visibilità.

A completare il trio giudicante, il coreografo e ballerino belga Little PHIL (Philip Mungiele), figura di riferimento nella danza urbana e pop internazionale. Ha lavorato in tour mondiali con artisti di calibro come Justin Timberlake, Mariah Carey e Craig David, imponendosi come coreografo di riferimento nel mondo dello spettacolo musicale.

Oltre al mondo dei concerti, Little PHIL è stato anche giurato esterno di programmi televisivi legati alla danza e alla musica, come “Amici di Maria De Filippi” e altre produzioni RAI, mettendo insieme bellezza formale, impatto di scena e capacità di raccontare storie nel breve tempo di un’esibizione.

La sua presenza a Cuneo sottolinea la volontà di “Danza in Granda” di aprire un ponte tra la tradizione accademica e il linguaggio più moderno, pop e coreograficamente esplosivo della danza di strada, proprio nei giorni in cui la città si prepara a rinnovare la propria vocazione culturale.

La V Edizione di “Danza in Granda” si colloca ormai come un punto di riferimento stabile nel calendario culturale cuneese: la scelta del Teatro Toselli, fulcro della programmazione teatrale cittadina, rafforza il legame tra danza e istituzioni, favorendo una visione più integrale dello spettacolo dal vivo.

Con una giuria così composta, l’evento si presenta non solo come concorso, ma come momento di formazione, confronto professionale e visibilità per le scuole del Piemonte e del Nord‑Italia, ribadendo il ruolo di Cuneo come “città di frontiera” tra tradizione artistica, innovazione coreografica e linguaggi di oggi