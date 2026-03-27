“Sappiamo dire ‘No!’ e ‘Sì!’? Una serata sull’assertività femminile tra cultura, corpo e consapevolezza”

La serata, programmata per lunedì 30 marzo in via Cuneo 48 presso l'Oasi APS a Borgo San Dalmazzo, propone un momento di approfondimento e confronto su un tema di grande attualità: la capacità delle donne di riconoscere i propri bisogni, ascoltarsi e affermare con chiarezza un “sì” o un “no”. Una competenza che riguarda la vita quotidiana, ma che diventa cruciale anche nelle situazioni di emergenza.

Spesso, di fronte a pressioni o situazioni critiche, la reazione può essere quella del freezing, ovvero il congelamento: una risposta di blocco che impedisce di agire o di esprimersi.

Mentre il dibattito politico e pubblico si concentra su come il consenso debba essere espresso affinché un atto sessuale non sia considerato violenza, l’incontro intende ampliare lo sguardo sui condizionamenti socioculturali e profondi che molte donne hanno incontrato – e incontrano ancora – nell’espressione di sé.

Durante la serata si parlerà di situazioni ordinarie della vita quotidiana, ma anche di casi di cronaca giudiziaria, analizzati alla luce delle dinamiche psicologiche, sociali e culturali che influenzano la possibilità di affermare i propri limiti. Saranno inoltre affrontati gli aspetti psicosomatici e ciclici della vita femminile, insieme a storie, simboli e mitiche aiutano a comprendere le radici di alcuni condizionamenti profondi.

Interverranno:

• Barbara Rashmi Morra, giornalista e giurista

• Noemi Lorenza Luchino, ostetrica

• Donatella Signetti, insegnante, giornalista e scrittrice

Accanto al momento di riflessione e dialogo, la serata offrirà anche – per chi lo desidera – un’esperienza di pratica corporea, per esplorare in modo diretto e consapevole cosa accade nel corpo quando si pronuncia un “sì” o un “no”.

L’iniziativa è aperta al pubblico con contributo libero e consapevole.

Informazioni e prenotazioni: 339 7565177 (solo messaggi)