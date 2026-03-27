Ad Alba tre temi al centro del Consiglio comunale: pari opportunità, memoria del Covid e attenzione alle mafie

Si apre con tre comunicazioni di forte rilievo il Consiglio comunale di Alba, che diventano subito oggetto di confronto anche con la presidente del Consiglio Elena Di Liddo e con diversi consiglieri intervenuti in aula. Il sindaco Alberto Gatto articola il suo intervento attorno a tre passaggi distinti – la giornata internazionale della donna, la memoria delle vittime del Covid e la giornata dedicata alle vittime delle mafie – riportando il dibattito su temi che chiamano direttamente in causa la comunità.

“Per quanto riguarda l’8 marzo, volevo sottolineare l’impegno e il lavoro della Consulta per le pari opportunità”, evidenzia Gatto, richiamando l’iniziativa ospitata in Sala Fenoglio. “Un momento significativo in cui donne della nostra città hanno avuto la possibilità di raccontarsi, con storie non così note, ma capaci di restituire l’impegno quotidiano nel sociale, nello sport e nel volontariato”. Un passaggio che si allarga a una riflessione più ampia: “Tematiche ancora molto attuali, che richiedono uno sforzo da parte di ciascuno di noi, soprattutto nel riconoscere sempre di più il ruolo della donna nella nostra società”.

Nel secondo punto, dedicato alla giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid del 18 marzo, il sindaco richiama l’esperienza vissuta dalla città. “Ricordo le commissioni che si ritrovavano ad analizzare i dati e a commentare i contagi, ma anche a piangere diverse persone della nostra città”, afferma. Il riconoscimento si estende al personale sanitario: “Va un riconoscimento al personale medico e infermieristico che si è impegnato in modo straordinario in una fase estremamente delicata”. Da qui l’invito a non disperdere quella memoria: “Facciamo sì che quel momento non sia stato vano, anche per riflettere sul nostro sistema sanitario”.

Infine, il riferimento alla giornata delle vittime delle mafie apre a un tema di responsabilità diffusa. “Dobbiamo tenere sempre le antenne ben dritte”, sottolinea Gatto, pur ricordando come il territorio non abbia vissuto episodi strutturati. L’attenzione si concentra in particolare sulla gestione pubblica: “Il tema delle gare e degli appalti è estremamente delicato, perché si tratta di denaro pubblico e proprio lì possono insinuarsi fenomeni che vanno prevenuti”. Un richiamo alla collaborazione con le forze dell’ordine e al ruolo attivo delle amministrazioni.