BASKET SERIE D / L'Olimpo Alba prepara i playout, domenica derby con Cuneo

Per la giovanissima squadra dell’Olimpo Alba iniziano i playout. Domenica al Pala Langhe di Alba (ore 18:30) arriva la formazione di Cuneo, per un derby provinciale ad altissima tensione.

Nel gironcino “playout” ci sono anche Acaja Fossano e Rivarolo, in una corsa a 4 che decreterà chi riuscirà a salvarsi e chi dovrà scendere in D2.

Dopo aver stazionato all’ultimo posto in regular season per tutta l’andata, i giovanissimi dell’Olimpo hanno preso confidenza con questo campionato senior ed hanno disputato un ottimo girone di ritorno da sei vittorie in dieci partite, che hanno permesso ai biancorossi di chiudere al sesto posto (su 11) la prima parte di campionato.

Ora i playout e lo strano calendario vedrà una gara casalinga subito, questa domenica 29 alle 18:30, poi tre trasferte d fila e, in chiusura, le ultime due in casa (il 5 e il 10 maggio).

La giovanissima formazione albese (con ragazzi tra il 2004 e il 2008) ha l’obiettivo di stupire ancora, provando a proseguire il cammino positivo degli ultimi, ma non sarà facile.

"Servirà un grande pubblico, come si è sempre visto al Pala Langhe di Alba, e l’invito è per tutti di venire vestiti di rosso per colorare il palazzetto"

L’appuntamento è per le 18:30 di domenica 29 marzo