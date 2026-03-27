Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo: Yasmine Lazouzi al raduno di primavera delle squadre giovanili azzurre

Otto i piemontesi convocati dal vice direttore tecnico Tonino Andreozzi per il raduno di primavera delle squadre giovanili azzurre da giovedì 2 a sabato 4 aprile.

129 complessivamente gli atleti delle categorie juniores e allievi che lavoreranno nelle tre sedi individuate: Formia (Latina) per velocità, ostacoli, salti e prove multiple, Tirrenia (Pisa) per lanci e marcia, San Rocco a Pilli (Siena) per il mezzofondo. Gli appuntamenti clou della stagione per il settore giovanile saranno gli Europei di Rieti (16-19 luglio) per gli U18 e i Mondiali di Eugene (Usa, 5-9 agosto) per gli U20.

A Formia sarà impegnata l’ostacolista Alessia Succo (Atl. Settimese), che nella stagione indoor è stata capace di ritoccare il suo primato mondiale u18 sui 60hs. Specialista degli ostacoli anche Giorgio Isopi (Battaglio CUS Torino). Presenti anche i velocisti Elisa Calzolari (Safatletica Piemonte) e Riccardo Mereu (Battaglio CUS Torino) con il novarese dell’Atl. Libertas Unicusano Livorno Mirco Fragola. Per il settore salti convocato invece Leonardo Scalon (Battaglio CUS Torino).

Nella sede di Tirrenia per il settore lanci sarà al lavoro Eloise Vallet (Sisport), mentre a San Rocco a Pilli (Toscana) con il gruppo del mezzofondo lavorerà la campionessa italiana allieve di cross Yasmine Lazouzi (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo).