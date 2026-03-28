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Attualità | 28 marzo 2026, 10:58

Borgo San Dalmazzo: lavori nel piazzale FS dal 30 marzo al 1° aprile

Durante le operazioni potranno verificarsi modifiche temporanee alla viabilità e alla disponibilità dei parcheggi

Borgo San Dalmazzo: lavori nel piazzale FS dal 30 marzo al 1° aprile

Nell’ambito del progetto Margreen, il Comune di Borgo San Dalmazzo informa che nei giorni 30, 31 marzo e 1° aprile, compatibilmente con le condizioni climatiche, verranno eseguite le bitumature definitive e la realizzazione della segnaletica orizzontale presso il piazzale della stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo.

Durante le operazioni potranno verificarsi modifiche temporanee alla viabilità e alla disponibilità dei parcheggi

Ai cittadini l'invito a prestare attenzione alla segnaletica in loco e a collaborare per agevolare lo svolgimento dei lavori.


 

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