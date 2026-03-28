Bra e l’antico rito delle processioni in tempo di Pasqua [FOTO]

Fede e storia. Un altro volto di Bra è quello di tradizioni e devozioni che tornano il venerdì che precede la settimana Santa e la domenica di Pasqua con le processioni delle Confraternite.

Una rievocazione moderna, fatta dai Battuti Bianchi e dai Battuti Neri, in cui si recita insieme un antico rituale: dalle chiese si va nelle piazze e per le strade, dove sfociano preghiere e lodi.

Si scoprono così quei preziosi e silenziosi simulacri disegnati dall’arte e dalla fede: dall’Addolorata al Cristo risorto, che sfilano nelle vie tra ali di fedeli.

Qui, tra atmosfere di grande suggestione, i gruppi confraternali hanno creato secolo dopo secolo un rituale di condivisione, un momento di incontro e scambio, una “transumanza” umana.

Un rituale sentito come richiamo necessario, un modo unico per andar incontro al Divino, ma anche un cammino che pone l’uomo in movimento verso l’altro, verso il prossimo. E tutt’oggi è questo cammino a essere un sentimento da ricordare, da tramandare.