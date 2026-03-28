"Ciao Jody, piccola grande luce della nostra scuola": il toccante ricordo dell'Istituto Comprensivo di Cervasca per il suo ex allievo

"Non servono parole per lasciare un segno indelebile nel cuore degli altri". E’ la testimonianza con la quale dirigenti, allievi e personale dell’Istituto Comprensivo di Cervasca hanno voluto ricordare il proprio ex allievo Jody Manassero, scomparso a 18 anni, stringendosi alla famiglia in un abbraccio arrivato nella forma di parole che ricordano a tutti noi il dono prezioso della vita e quanto la scuola sappia essere un’istituzione preziosa e irrinunciabile.

"Jody – recita il ricordo –, oggi la tua scuola ti saluta. (…) Continueremo a cercarti nei sorrisi dei nostri ragazzi e in quella luce solare che ci hai regalato".

"Ci sono alunni che, senza bisogno di parole, riescono a riempire ogni spazio con una forza dirompente. Jody era uno di questi: una lezione quotidiana di vita, un esempio cristallino di come la gioia possa brillare oltre ogni limite fisico. Lo ricordiamo nelle nostre aule, nei laboratori, nei parchi comunali; ricordiamo la sua capacità di comunicare con lo sguardo e gli speciali gesti che rendevano tutti noi complici di un codice unico, e con quella vitalità che definire 'contagiosa' è quasi riduttivo. Jody non ha solo frequentato la nostra scuola: l’ha abitata profondamente, insegnando a tutti noi – docenti, compagni e personale – il vero significato di resilienza e coraggio. Anche se il suo percorso era proseguito verso le scuole superiori, il legame con la nostra comunità non si è mai spezzato. Resta in noi il privilegio di aver camminato al suo fianco e la gratitudine per aver conosciuto la sua straordinaria famiglia, a cui va il nostro cordoglio più sentito".

Così l'istituto si è è stretto ai congiunti del giovane, con Dario e Rosanna, i fratelli Daniele, Chiara, Elisabetta, Sara, Letizia, Ezio, Juan, Amir, Jean Luc e tutta la Casa Famiglia della Comunità “Papa Giovanni XXIII”.

I funerali avranno luogo lunedì 30 marzo alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Defendente di Cervasca, partendo dalla Casa Famiglia di via Cian 10 alle ore 14.20.

II rosario verrà recitato domenica alle ore 20 presso la casa famiglia.

Messa di trigesima domenica 26 aprile alle ore 11,30 nella chiesa di S. Bernardo di Cervasca.