Costigliole Saluzzo inaugura il nuovo polo scolastico: una festa con le istituzioni e i bambini [FOTO]

Un pomeriggio di festa, partecipazione e grande emozione ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo, avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 marzo.

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A fare da cornice all’evento, l’entusiasmo dei bambini e delle loro famiglie, che con sorrisi e curiosità hanno accolto le numerose autorità presenti.

La cerimonia d’inaugurazione è stata condotta Andrea Caponnetto, mentre i veri protagonisti della giornata sono stati gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, autori di un doppio momento di spettacolo che ha dato un tocco vivace e significativo all’evento.

Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il sindaco Fabrizio Nasi, che ha evidenziato l’importanza dell’opera per il futuro del territorio e delle nuove generazioni. A seguire sono intervenuti la dirigente scolastica Maria Angela Aimone, il dirigente scolastico provinciale dell'Ambito Territoriale della Granda (provveditore) Umberto Pelassa e lo storico Giuseppe Brocchiero, ciascuno sottolineando il valore educativo e culturale del nuovo complesso.

(Foto: Agenzia Acca)

Numerosa e qualificata la presenza delle istituzioni: l’assessore regionale Marco Gallo, il consigliere provinciale Silvano Dovetta, il senatore Giorgio Maria Bergesio e la deputata Monica Ciaburro. Momento centrale della giornata è stato il taglio del nastro, affidato al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha ribadito l’importanza dell’investimento nella scuola come motore di crescita.

Nel corso del pomeriggio non è mancato lo spazio dedicato allo sport, grazie alla partecipazione di Cuneo Volley, rappresentata dal direttore generale Davide Bima, dal capitano Domenico Capaccini e dal giocatore Simone Botto. Gli atleti, al termine della cerimonia, si sono messi in gioco nella nuova palestra insieme ad amministratori e ragazzi.

A impartire la benedizione dei locali è stato il parroco don Claudio Margaria, mentre l’accompagnamento musicale è stato curato dal Complesso bandistico Santa Cecilia di Costigliole.

I partecipanti hanno poi avuto l’opportunità di visitare i nuovi spazi scolastici e la palestra, grazie alle visite guidate organizzate dallo studio Settanta7, concludendo la giornata con un momento conviviale all’insegna dell’amicizia e condivisione.

(Foto Agenzia Acca)

