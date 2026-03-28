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Attualità | 28 marzo 2026, 11:54

Costigliole Saluzzo inaugura il nuovo polo scolastico: una festa con le istituzioni e i bambini [FOTO]

Presenti il presidente della Regione Alberto Cirio e il provveditore Umberto Pelassa. Protagonisti gli alunni, tra spettacoli, sport e visite agli spazi

Il taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo Polo scolastico di Costigliole Saluzzo (foto agenzia acca)

Il taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo Polo scolastico di Costigliole Saluzzo (foto agenzia acca)

Un pomeriggio di festa, partecipazione e grande emozione ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo, avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 marzo.

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A fare da cornice all’evento, l’entusiasmo dei bambini e delle loro famiglie, che con sorrisi e curiosità hanno accolto le numerose autorità presenti.

La cerimonia d’inaugurazione è stata condotta Andrea Caponnetto, mentre i veri protagonisti della giornata sono stati gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, autori di un doppio momento di spettacolo che ha dato un tocco vivace e significativo all’evento.

Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il sindaco Fabrizio Nasi, che ha evidenziato l’importanza dell’opera per il futuro del territorio e delle nuove generazioni. A seguire sono intervenuti la dirigente scolastica Maria Angela Aimone, il dirigente scolastico provinciale dell'Ambito Territoriale della Granda (provveditore) Umberto Pelassa e lo storico Giuseppe Brocchiero, ciascuno sottolineando il valore educativo e culturale del nuovo complesso.

(Foto: Agenzia Acca)

Numerosa e qualificata la presenza delle istituzioni: l’assessore regionale Marco Gallo, il consigliere provinciale Silvano Dovetta, il senatore Giorgio Maria Bergesio e la deputata Monica Ciaburro. Momento centrale della giornata è stato il taglio del nastro, affidato al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha ribadito l’importanza dell’investimento nella scuola come motore di crescita.

Nel corso del pomeriggio non è mancato lo spazio dedicato allo sport, grazie alla partecipazione di Cuneo Volley, rappresentata dal direttore generale Davide Bima, dal capitano Domenico Capaccini e dal giocatore Simone Botto. Gli atleti, al termine della cerimonia, si sono messi in gioco nella nuova palestra insieme ad amministratori e ragazzi.

A impartire la benedizione dei locali è stato il parroco don Claudio Margaria, mentre l’accompagnamento musicale è stato curato dal Complesso bandistico Santa Cecilia di Costigliole.

I partecipanti hanno poi avuto l’opportunità di visitare i nuovi spazi scolastici e la palestra, grazie alle visite guidate organizzate dallo studio Settanta7, concludendo la giornata con un momento conviviale all’insegna dell’amicizia e condivisione.

(Foto Agenzia Acca)
 

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