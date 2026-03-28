CALCIO - SERIE C / Il Bra fa visita al fanalino di coda Pontedera: fischio d’inizio alle 14.30 di domenica

Nei giorni in cui il mondo calcistico è focalizzato sulle qualificazioni mondiali che riguardano da vicino l’Italia, la Serie C non si ferma. Domani, domenica 29 marzo, l’AC Bra è attesa dalla delicatissima sfida sul campo del fanalino di coda Pontedera.

Il match, valido per la 34a giornata del girone B, andrà in scena allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera (Pisa): fischio d’inizio alle ore 14:30.

Il Bra arriva da tre sconfitte consecutive: in ordine Vis Pesaro (2-1 nelle Marche), Pineto (2-1 in Abruzzo) e Arezzo (0-4 venerdì scorso al “Sivori” di Sestri Levante). Dopo un ottimo gennaio, i mesi di febbraio e marzo hanno seriamente complicato la corsa dei giallorossi alla salvezza diretta. I ragazzi di mister Fabio Nisticò non vincono da troppe partite: l’ultimo successo è datato 31 gennaio, quando i piemontesi si imposero per 1-0 in casa con il Gubbio (rete di Sinani).

I braidesi, domani, andranno a caccia del primo sigillo in trasferta, in quella che si preannuncia essere una vera e propria finale. Infatti, in caso di successo, i giallorossi potrebbero scongiurare quasi aritmeticamente la retrocessione diretta, tenendo accesa la speranza della salvezza attraverso i playoff.

Il Pontedera arriva dall’importante pareggio ottenuto sul campo della Pianese: 2-2 con i senesi che hanno agguantato il pari al 94’ (sigilli ospiti di Cerretti e Sapola). I granata stanno affrontando un campionato alquanto difficoltoso come testimoniano le sole tre vittorie da inizio stagione. Il successo manca ai pontederesi dallo scorso 16 novembre quando vinsero per 2-0 al “Mannucci” con la Pianese. Da allora un lento declino che ha portato i granata all’ultima posizione della graduatoria. A complicare la vita a mister Piero Braglia c’è anche l’indisponibilità per squalifica di Nabian.

Per i toscani quella di domani è una vera e propria “ultima chance”. La situazione è chiara: una sconfitta condannerebbe quasi matematicamente il Pontedera alla retrocessione diretta. Una vittoria, invece, riaprirebbe la corsa ai playout, unica strada per provare a restare in Serie C.Ricordiamo che se il distacco a fine “regular season” tra la 16a e la 19a (attuale posizione dei pisani) fosse superiore a 8 punti non si giocherebbero i play-out, con la 19a che retrocederebbe direttamente in D. In città si respira un’aria di finale, tant’è che la società toscana ha venduto molti biglietti a soli due euro, così da favorire il tutto esaurito al “Mannucci”.

Il Pontedera chiude la classifica con 19 punti, mentre i giallorossi sono appena più avanti al 18° e penultimo posto a quota 26, per loro la salvezza diretta dista sei lunghezze (il Perugia è in 15a posizione a 32).

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata si imposero i braidesi che, al “Sivori”, vinsero 2-0 grazie alle reti di Di Biase e Dimatteo. I bookmaker danno favorita la squadra di casa (1.90) con il successo degli ospiti che è dato a quota 4.00.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Alessio Colombo) e su NOW.

La partita sarà diretta da Cristiano Ursini di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Paolo Di Carlo di Pescara e Matteo Di Berardino di Teramo, quarto ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni di Prato e operatore FVS Filippo Pignatelli di Viareggio.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 4 aprile in casa con il Forlì. Fischio d’inizio alle ore 17:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.