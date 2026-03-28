Costituito ufficialmente a Cuneo il “Patto Civico per la Granda” [FOTO e VIDEO]

Pubblico delle grandi occasioni, stamane allo Spazio Varco di Cuneo, per l’incontro che ha dato ufficialmente forma al “Patto Civico per la Granda”, associazione culturale e di impegno politico, che dopo un anno di lavoro si è costituita col proposito di assicurare al panorama politico provinciale una presenza votata "al buon governo e a uno sviluppo virtuoso del territorio".

Tra le figure che – dopo averne promosso il percorso di costituzione – ne hanno illustrato i fini durante l’incontro di questa mattina, il presidente provinciale e sindaco di Mondovì Luca Robaldo – che ha portato all’assemblea i saluti del governatore Alberto Cirio –, l’assessore regionale Marco Gallo e l’onorevole Enrico Costa, cui è toccato fare gli onori di casa insieme all'avvocato Elio Tomatis, presidente del Consiglio comunale di Mondovì, al consigliere provinciale Pietro Danna, al consigliere comunale saviglianese Alberto Pettavino, designato alla presidenza dell’associazione, al sindaco di Neive Paolo Piccinelli che ne sarà invece responsabile per la zona delle Langhe, all’esponente della lista Centro per Cuneo Beppe Delfino. Con loro la sindaca di Manta Ivana Casale, i colleghi di Garessio Luciano Sciandra, di Elva Giulio Rinaudo, di Santo Stefano Roero Giuseppina Facco e il vice sindaco di Mondovì Gabriele Campora, mentre tra gli intervenuti si annovera anche l’europarlamentare di Fdi Giovanni Crosetto, che ha voluto portare il proprio saluto.

Nel corso della mattinata – tra momenti di analisi, riflessione, di confronto e costruzione – si è ricordato come il Patto non voglia limitarsi all’organigramma presentato al Varco, ma intende aprire le proprie porte a chi volesse aderire a un’associazione che persegue il fine del “civismo” e del bene comune, a prescindere dal colore politico: "Essere civici, infatti, significa non guardare a questa o quella appartenenza, non giudicare la bontà di una iniziativa a seconda della parte dalla quale proviene. Essere civici significa, al contrario, lavorare affinché le buone idee trovino terreno fertile per svilupparsi".

Tra i protagonisti della mattina, Luca Robaldo ha ricordato che "il Patto Civico ha preso forma oggi, ma è partito il 31 marzo dello scorso anno da Fossano, per poi toccare in varie tappe le città di Saluzzo, Savigliano, Borgo e Busca, ponendo sempre al centro l’attenzione sulle persone e creando connessioni tra Comuni, associazioni e istituzioni. Il senso del civismo è quello di accogliere le idee di tutti, perché le buone idee prescindono dal colore politico".

L’onorevole Enrico Costa ha ricordato i buoni esiti di un viaggio che, partito da Mondovì, ha toccato l’intera provincia. Il parlamentare si è detto contento della grande partecipazione registrata oggi a Cuneo, rimarcando "il valore di un’associazione che esiste al di là delle provenienze politiche".

L’assessore Marco Gallo ha portato la sua personale esperienza di un impegno politico partito ventidue anni fa, passato per dieci anni da sindaco a Busca e che prosegue oggi in Regione, sempre improntato a "un metodo che guarda a valori quali professionalità, concretezza, pragmatismo e spirito di servizio nei confronti del cittadino". "Crediamo – ha detto - in una politica che sappia comprendere il territorio, che ascolti prima di decidere e che costruisca prima di dividere. Crediamo in un discorso aperto, credibile, responsabile e inclusivo".

La sindaca di Manta e consigliera provinciale Ivana Casale ha voluto lanciare un messaggio alle donne, invitandole a "costruire progetti che possano fare la differenza" e ad avere "il coraggio di iniziare la propria carriera nel mondo politico e dell’amministrazione pubblica".

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