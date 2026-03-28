CALCIO FEMMINILE / Vincere per guardare in alto: la Freedom FC Women riceve il Frosinone

Vincere per guardare sempre più verso l’alto. La Freedom FC Women, dopo il pari di Verona, torna al “Fratelli Paschiero” alla ricerca di altri punti pesanti per rendere sempre più preziosa la propria classifica: le biancoblu, reduci da 10 risultati utili nelle 11 gare giocate e seste in Serie B, ricevono il Frosinone undicesimo per la giornata numero 21 di campionato.

Agganciato il Brescia e con la top 5 che resta nel mirino, la compagine di mister Michele Ardito proverà sul campo amico di confermare i tanti aspetti positivi di questi primi tre mesi di 2026: “Affrontiamo una squadra sì alla nostra portata ma da non sottovalutare: giocheranno con aggressività, ma noi saremo sul nostro campo e vogliamo continuare la serie positiva – ha sottolineato la centrocampista Matilda Imperiale - . Nell’ultimo periodo abbiamo fatto belle prestazioni, portando a casa punti che ci hanno condotto in una posizione di classifica che ci meritiamo”.

L’AVVERSARIA – Il Frosinone di mister Francesco Foglietta è attualmente undicesima in classifica: il team ciociaro ha finora totalizzato 21 punti in 20 partite, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. La compagine gialloblu, neopromossa dalla Serie C, ed in cui figurano giocatrici di categoria come difensori Elena Battistini (ex Ternana e Pomigliano) e Nicole Costa (ex Cesena e Verona), le attaccanti Ivana Naydenova (ex Verona), Isotta Nocchi (ex Napoli e Bologna) e Carlotta Buono (ex Spezia), nel mercato invernale ha ulteriormente rafforzato la propria rosa con gli innesti di Michela Fuzio (difensore, ex vivaio Roma), Noelle Maier (centrocampista, tornata a Frosinone dopo l’esperienza in Germania) e Sofia Bertucci (difensore scuola Juventus, ex Parma e Sampdoria). Nell’ultimo turno, la squadra ciociara ha perso 1-2 con la RES Roma. Nella sfida di andata, la Freedom FC Women si impose a Ferentino con il punteggio di 0-2, grazie ai gol di Pasquali e Kaabachi.

Precedenti in Serie B: 1 (1 vittoria Freedom)

Ex – Nessuna

Freedom FC Women-Frosinone si giocherà domenica 29 marzo 2026 allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo con fischio d’inizio alle ore 15 (biglietteria aperta dalle 14) e con match sponsor Decalog. Dirigerà l’incontro il sig. Giovanni Moro di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti Dario Fantaccione e Mattia Malerba di Cinisello Balsamo.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (Domenica 29 marzo 2026 ore 15)

Trastevere-Bologna (sabato 28 ore 14.30)

Arezzo-Brescia

Cesena-San Marino Academy

Como-Hellas Verona

Freedom FC Women-Frosinone

RES Donna Roma-Lumezzane

Vicenza-Venezia

CLASSIFICA

Como 51, Cesena 43, Lumezzane 43, RES Donna Roma 33, Bologna 33, Brescia 29, Freedom FC Women 29, San Marino Academy 25, Arezzo 25, Vicenza 22, Frosinone 21, Hellas Verona 18, Venezia 9, Trastevere 8.