SCI / Francesco Sadowski (Equipe Limone) completa un clamoroso tris agli Italiani Aspiranti: suo anche il titolo della discesa

Il paragone non appaia irriguardoso, ma nei Campionati Italiani Aspiranti maschili Francesco Sadowski è un po’ il Marco Odermatt della situazione e lascia agli altri solo le briciole. Il 17enne genovese, cresciuto agonisticamente nell’Equipe Limone e nella squadra regionale maschile del Comitato FISI Alpi Occidentali, in questa stagione guidata da Nick Andreani, dopo i titoli italiani Aspiranti in Gigante e in Slalom ha fatto tris, vincendo anche la Discesa disputata in due manche sulla pista Lino Lacedelli di Cortina d’Ampezzo-Cinque Torri.

Quinto a metà gara, Francesco ha fatto segnare il miglior crono nella seconda, per chiudere con il tempo totale di 1’,46”,83/100 e precedere per 12/100 il comasco Andrea Scacchi dello Ski Racing Camp. Il trionfo del Comitato AOC è stato completato dal torinese Ettore Arturo Bussei Canone dello Sci Club Sestriere, terzo a 18/100, ma anche dal quarto posto del lecchese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, arrivato a soli 11/100 dal podio.

Questi i commenti dei due ragazzi saliti sul podio e travolti dall’entusiasmo genuino dei compagni di squadra.

Francesco Sadowski: “Sono contentissimo per il terzo oro, frutto una una bellissima seconda manche. E lo sono anche perché condivido il podio con Ettore”.

Ettore Bussei Canone: “La mia è stata una gara discreta, un po’ particolare visto che una Discesa in due manches non si vede spesso. La pista era facile, sono abbastanza soddisfatto ma mi resta qualche rammarico”.

Nei primi venti anche Gabriele Cuzzupè, atleta di Pino Torinese che corre per l’Equipe Pragelato ed è giunto tredicesimo, mentre il sestrierino Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere ha chiuso in 14ª piazza, il cuneese Michele Vivalda del Sestriere in 18ª, il suo compagno di club Ruggero Reita in ventesima, Federico Forte del Sansicario Cesana in trentasettesima, il torinese Patrick Kaarlo Ceri dal Sauze d’Oulx in quarantesima. Oltre il 40° posto gli altri atleti del Comitato AOC.

Certamente i bilanci si tracciano a fine stagione, ma, tra meno di un mese, nel resoconto del responsabile regionale della disciplina Oriano Rigamonti e degli allenatori Nick Andreani e Lele Roux avrà un peso preponderante il trionfo finale del Comitato Alpi Occidentali nella classifica per squadre regionali dei Campionati Italiani Aspiranti, con 1357 punti, contro i 799 dell’Alto Adige e i 741 delle Alpi Centrali.

La classifica della Discesa maschile dei Campionati Italiani Aspiranti a Cortina-5 Torri: https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129189