Il JFK Baseball Mondovì è pronto a vivere una nuova stagione da protagonista [VIDEO]

In una sala Scimè traboccante di gente ed entusiasmo, si è tenuta ieri sera a Mondovì la conferenza stampa di presentazione delle rappresentative del JFK Baseball Mondovì. Presenti per l'occasione i vertici del sodalizio sportivo monregalese, capeggiati dal presidente Stefano Gazzola e dal direttore sportivo Enrico Rosso. L'incontro, moderato dal giornalista Roberto Formento, ha visto la passerella delle squadre che prenderanno parte alla imminente stagione sportiva, a cominciare dal team di Serie B, reduce da una stagione straordinaria. Tra le novità la presenza di una rappresentativa giovanile under 12 e anche la collaborazione con la società dell'Albisole Cubs di Albissola Marina, che garantirà la presenza di una squadra nel Campionato di serie C.

Per l'occasione erano presenti anche due autentiche celebrità del baseball internazionale, come i venezuelani Omae Vizquel e Luis Sojo, pluricampioni in Major League. La loro presenza a Mondovì è legata all'importante manifestazione "4XBaeball Tournament - Trofeo Michele Rosso", che da domani, 29 marzo, fino al 3 aprile trasformerà Mondovì e il Piemonte in Capitale internazionale del baseball giovanile, grazie a un torneo che vedrà impegnate le nazionali under 18 di Italia, Francia e Argentina. Il tutto a 50 anni dall'intuizione dell'indimenticabile Michele Rosso, capace di portare questa disciplina a Mondovì.

I giovani campioni sudamericani erano già presenti ieri sera nella sala Scimè, pronti a raccogliere il calore e i primi applausi della piazza monregalese. Presenti anche numerosi rappresentanti della politica come l'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, l'assessore del comune di Mondovì Alessandro Terreno e il sindaco di Mondovì, nonchè presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

L'assessore Bongioanni, dopo i saluti di rito, ha voluto sottolineare quanto lo sport faccia bene alla salute e porti con sè valori importanti. "Lo sport vi aiuterà a essere più forti nella vostra vita", questo uno dei messaggi dell'assessore regionale allo sport ai tanti ragazzi presenti a Mondovì. Ai nostri microfoni, inoltre, l'assessore Paolo Bongioanni ha voluto ricordare tutti gli appuntamenti sportivi che vedranno il Piemonte protagonista in questo anno solare e anche la pubblicazione di due importanti bandi, del valore complessivo di circa 16 milioni di euro, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi regionali e per il loro miglioramento energetico:

In precedenza era intervenuto l'assessore allo sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno, che ha voluto ricordare ancora una volta l'importante figura di Michele Rosso. Nel suo intervento anche un accenno al Torneo di scena in questi giorni a Mondovì: "Finalmente un grande evento di baseball nella nostra città. Come amministrazione siamo pronti a sostenere i progetti che valorizzano le risorse umane":

Emozione e trepidante voglia di cimentarsi nella nuova stagione agonistica sono alcuni dei sentimenti che accompagnano le giornate del direttore sportivo del JFK Baseball Mondovì Enrico Rosso, impegnato su più fronti, compresa la grande macchina organizzativa del Torneo internazionale "4XBaseball Tournament - Trofeo Michele Rosso". "Abbiamo sostenuto una campagna acquisti con la voglia e la speranza di continuare a fare bene, come fatto lo scorso anno. L'obiettivo è quello di raggiungere i Play-off":

Confermatissimo alla guida del JFK Baseball Mondovì di serie B il tecnico Leo Marconi. "Ripetersi non è mai facile" - ha affermato il tecnico ai nostri microfoni - "Ma stiamo lavorando tanto per farci trovare pronti e io sono molto fiducioso":