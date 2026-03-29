SCHERMA / Profuma di successi la primavera del Circolo schermistico Cuneo

Si apre con grandi soddisfazioni la stagione primaverile del Circolo Schermistico Cuneo che, dopo aver portato ben tre atlete - Sofia Armando, Aurora Daziano e Sara Rocchia - ai CAF regionali (allenamenti federali cui sono ammessi i 4 migliori atleti regionali per categoria), ha inanellato una serie di lusinghieri risultati nelle gare di fioretto.

Nei Campionati Regionali Assoluti, Sara Rocchia si è classificata seconda e Leonardo Giamello undicesimo ottenendo entrambi la qualificazione per i Campionati Nazionali di Riccione in programma a fine aprile.

Il 21 aprile, Sofia Armando è salita sul terzo gradino del podio in occasione del Campionato Regionale GPG di Fioretto nella categoria Ragazze, nel suo secondo anno di attività agonistica.

Sempre ad Agliè, domenica 28 marzo, gran finale a chiusura delle fasi regionali in cui Sara Rocchia si è laureata campionessa regionale di fioretto femminile categoria Cadette, qualificandosi per i Campionati Nazionali anche in questa categoria.

Dietro le convocazioni federali e questi ottimi risultati c’è una fotografia che la Società conosce bene: quella del lavoro quotidiano, in pedana e fuori, dove il rendimento si costruisce molto prima della gara. Per le atlete e gli atleti diventa, la convocazione ai CAF rappresenta l’opportunità di entrare in un circuito che alza l’asticella e rende più vicino ciò che, fino a poco tempo fa, sembrava lontano.

Il Circolo Schermistico Cuneo raccoglie oggi i frutti di un percorso portato avanti dallo Staff Tecnico in palestra, con un’attenzione particolare alla qualità del metodo grazie alla nuova Maestra Victoria Maria Perrio, al Maestro Giuliano Pasqua e a Leonardo Giamello (in fase di completamento del percorso da istruttore).

Il Presidente e il Consiglio Direttivo non nascondono la soddisfazione: per il Club, questi risultati sono un’ulteriore prova di solidità del progetto sportivo e un incentivo a spingere ancora.

Il Circolo Schermistico Cuneo ha appena mandato un messaggio al Piemonte forte e chiaro: ci siamo. E, soprattutto, ci siamo con un’idea chiara per il futuro.