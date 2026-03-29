domenica 29 marzo
Carcere di Saluzzo, sequestrati due telefoni a detenuti esponenti della criminalità organizzata
Carcere di Saluzzo, sequestrati due telefoni a detenuti esponenti della criminalità organizzata
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 marzo 2026, 12:49

Carcere di Saluzzo, sequestrati due telefoni a detenuti esponenti della criminalità organizzata

Brillante operazione della polizia penitenziaria presso l’istituto

Carcere di Saluzzo, sequestrati due telefoni a detenuti esponenti della criminalità organizzata

Nella serata di ieri 28 marzo, la polizia penitenziaria dell’istituto di Saluzzo ha effettuato un’importante operazione contro la criminalità organizzata, sequestrando due telefoni cellulari che erano all’interno delle celle dei detenuti.

Uno dei dispositivi era in possesso di un broker del narcotraffico internazionale, condannato per l’importazione in Italia di ingenti partite di droga destinate alla camorra. 

L’altro telefono apparteneva a un camorrista, braccio armato di un potente clan della città di Napoli.

L’operazione è avvenuta intorno alle ore 20 presso la 5ª sezione dell’istituto, nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei fenomeni illeciti all’interno del reparto di reclusione.

«Ormai le carceri rischiano di diventare veri e propri colabrodo, con la proliferazione di call center illegali – dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’Osapp – È necessario intervenire immediatamente prima che la situazione sfugga completamente al controllo».

L’Osapp esprime soddisfazione per l’efficace intervento della polizia penitenziaria e rinnova l’appello alle autorità competenti affinché vengano rafforzati i controlli all’interno degli istituti penitenziari.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium