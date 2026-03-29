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Vettura contro un palo della luce in corso Monviso a Cuneo
Vettura contro un palo della luce in corso Monviso a Cuneo
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Cronaca | 29 marzo 2026, 16:59

Vettura contro un palo della luce in corso Monviso a Cuneo

E' successo verso le 14.30 , nessun ferito

Vettura contro un palo della luce in corso Monviso a Cuneo

Incidente attorno alle 14.30 in corso Monviso, a Cuneo, all'angolo con via Michele Coppino, vicino all'ospedale Santa Croce, proprio all'altezza del passaggio pedonale tra le due vie, a poca distanza dal dehor di un bar.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura che stava procedendo in direzione del piazzale della Stazione ha perso il controllo ed è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. 

Fortunatamente non ci sono persone ferite e non sono stati coinvolti altri mezzi. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza del palo, pericolante dopo il violento urto. Presenti anche i sanitari. 

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