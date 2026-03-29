Geometri e mattoncini: a Cuneo creatività e divertimento conquistano oltre 800 visitatori

Grande partecipazione per la “Cuneo Bricks Exhibition – III^ Edizione”, l’evento dedicato al mondo dei mattoncini che si è svolto il 28 e 29 marzo 2026 presso la Sala Mostre del Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo.

La manifestazione ha registrato un importante successo di pubblico, accogliendo oltre 800 visitatori tra giovani, famiglie e appassionati provenienti dal territorio, confermando il forte interesse verso un’attività che unisce creatività, progettazione e capacità tecniche, aspetti particolarmente affini alla professione del geometra.

L’esposizione si è svolta nel pieno rispetto delle rinnovate norme di sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, garantendo così un’esperienza piacevole e sicura per tutti i partecipanti. Gli spazi del Collegio hanno saputo accogliere i visitatori in un contesto organizzato e accessibile, valorizzando al meglio le opere esposte.

Curatore della mostra è stato il geom. Guido Molineris, da anni impegnato nella promozione di questa attività a carattere sociale e culturale, capace di coinvolgere diverse generazioni attraverso il linguaggio universale del gioco e della costruzione.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Collegio, Carlo Cane, che ha sottolineato come “l’attività culturale ed in particolare quella rivolta ai giovani riveste una particolare importanza per il Consiglio del Collegio e per tutti gli iscritti”, evidenziando il valore educativo dell’iniziativa.

Un appuntamento che si conferma dunque non solo momento di svago, ma anche occasione di crescita e avvicinamento al mondo della progettazione e della professione tecnica.