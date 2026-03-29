Anche il pianista cuneese Lorenzo Martini alla prima mondiale dell'Album francese firmato da Gioachino Rossini

Mercoledì 25 marzo 2026, nella prestigiosa sala Marmorsaal di Bad Ems, si è svolto un evento eccezionale nel panorama culturale europeo: la prima mondiale dell'Album francese firmato da Gioachino Rossini. L'evento si inseriva in un ampio progetto culturale e scientifico, finanziato dalla Fondazione G. u. J. Leifheit di Nassau, i cui rappresentanti erano presenti in una folta delegazione. La serata è iniziata con un'approfondita presentazione del contesto in cui sono state composte le 12 opere dell'album, a cura del Dott. Reto Muller, Presidente della Deutsche Rossini Gesellschaft.

Il programma artistico ha riunito tutte le 12 canzoni dell'album, in un'interpretazione di alto livello supportata da un notevole ensemble vocale: Cosmina Silvia Stitzl - Mezzosoprano da qualche tempo residente a Dronero, Elena Doycheva - Soprano, Daniel Zah - Tenore, Ștefan Ignat - Baritono, Diana Gabriela Matei - Soprano II, Pauline Zippert - Mezzosoprano II, Ciprian Cătălin Roman - Tenore II, Denis Matei - Baritono II, Veronica Laura Demenescu - Direttore d'orchestra, il cuneese Lorenzo Martini - pianoforte.

All'evento hanno partecipato personalità di spicco del mondo della cultura musicale e rappresentanti delle autorità tedesche, tra cui: il Prof. Dr. Jürgen Hardeck - Segretario di Stato del Ministero per la Famiglia, le Donne, la Cultura e l'Integrazione della Renania-Palatinato, il Prof. Michael Hofstetter - direttore d'orchestra, Annegret Ritzel - regista d'opera e di teatro, Thierry Morice - critico musicale, Oliver Krügel - sindaco di Bad Ems - Nassau.

Nel contesto della serata musicale, ciascuno degli artisti coinvolti ha contribuito in modo determinante alla configurazione di un discorso interpretativo coerente, stilisticamente articolato e supportato da un notevole livello tecnico, confermando così sia la maturità artistica individuale che l'omogeneità dell'ensemble.

Il baritono Ștefan Ignat si è distinto per una densa espressività interiorizzata, raddoppiata da un impeccabile rigore stilistico. Il suo approccio interpretativo ha saputo valorizzare in modo esemplare il rapporto tra intenzione poetica e costruzione musicale, plasmando ogni frase con raffinata attenzione alle inflessioni dinamiche e all'articolazione del discorso. La presenza scenica, di evidente solidità teatrale, ha esaltato la dimensione drammaturgica delle opere, conferendo loro una particolare rilevanza comunicativa.

Il tenore Daniel Zah ha impressionato per la robustezza e la proiezione sonora della sua voce, supportata da una tecnica sicura e flessibile. L'agilità vocale e la capacità di affrontare passaggi di grande difficoltà hanno messo in luce non solo il virtuosismo dell'interprete, ma anche una profonda comprensione dello stile, in cui la bravura tecnica si fonde con l'espressione musicale. Le frasi sono state costruite con chiarezza d'intenti e un'energia interna che ha conferito al canto una costante tensione espressiva.

Il soprano Elena Doycheva si è distinta per la finezza e l'eleganza della sua linea di canto, articolata in un registro stilistico raffinato. L'agilità vocale, supportata da un'emissione controllata e da una particolare sensibilità timbrica, ha permesso la costruzione di frasi di notevole trasparenza e flessibilità, in cui ogni dettaglio ornamentale si integrava organicamente nel flusso musicale.

Un punto di massima coerenza artistica è stata l'evoluzione del mezzosoprano Cosmina Silvia Stitzl, la cui performance ha dominato l'ensemble grazie a un'impressionante varietà stilistica e a un controllo interpretativo di altissima precisione. La capacità di attraversare diversi registri espressivi, dal lirismo introspettivo a un accento di vivacità teatrale, è stata supportata da una tecnica vocale di alto livello e da un'intelligenza musicale che le ha permesso di tradurre costantemente in specificità ogni brano. L'esecuzione è culminata in un momento di estrema espressività con l'interpretazione del brano Adieux à la vie! (Élégie sur une seule note) – dedicato a Nonna Giuseppina, scomparsa proprio nel giorno della Santissima Annunziata, giorno del concerto.

I cori, rigorosamente coordinati da Veronica Laura Demenescu, hanno apportato un tocco di colore ed equilibrio in più all'architettura sonora della serata. La diversità tematica degli interventi corali è stata supportata da un'esecuzione esemplare, caratterizzata da omogeneità timbrica, precisione ritmica e un attento dosaggio delle dinamiche. Il risultato è stato di altissimo livello artistico, in cui la coesione dell'ensemble e la finezza del dettaglio interpretativo hanno contribuito in modo decisivo alla costruzione di un discorso musicale unitario.

Il pianista Lorenzo Martini, eroe della serata, si è distinto per la sua impeccabile, raffinata e complessa interpretazione pianistica, dialogando per tutta la durata dell'esecuzione in linguaggio musicale con tutte le formazioni del cast, all'interno della maratona musicale rossiniana.

L'intero evento si è svolto alla presenza di un pubblico numeroso, competente e ricettivo, che ha pienamente confermato il successo artistico dell'evento con un lungo e intenso applauso, espressione di un'autentica risonanza emotiva ed estetica.

Questa prima mondiale si è distinta per la sua duplice connotazione: quella di un momento artistico epocale e quella di introduzione della ricerca musicale applicata nel circuito internazionale, contribuendo così alla riaffermazione del patrimonio musicale rossiniano in epoca contemporanea.