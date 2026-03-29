L’Amministrazione comunale alla presentazione delle squadre dell’Ama Brenta Balun Ceva

Venerdì 27 marzo, presso la sede della società A.M.A. Brenta Ceva, si è tenuta la presentazione delle squadre di pallapugno della società sportiva Ama Brenta Balun Ceva.

Il direttivo, totalmente rinnovato, vede ora come presidente Marco Giacosa. Giacosa, che è impegnato anche come sindaco di Montezemolo, ha portato un entusiasmo nuovo e ha ribadito come questo sport abbia ancora la forza di attirare i più giovani e di raggiungere livelli d’eccellenze a livello sia locale, sia nazionale.

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, quali il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, il vicesindaco Fabio Ferrero, il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, insieme al consigliere provinciale Pietro Danna, la vicepresidente della Fondazione CRC, la monregalese Elena Merlatti, l’amministratore della Fondazione Compagnia di San Paolo, nonché padre di un campione di pallapugno, Ezio Raviola, e infine il presidente del GAL Langhe-Roero Massimo Gula.

Un parterre di ospiti e autorità di primaria importanza, che conferma ulteriormente il ruolo fondamentale che lo sport, e nello specifico il “balon”, rivestono tutt’oggi nella comunità: una fucina di giovani atleti che imparano a crescere, vincere e perdere stando insieme sul campo.

“Il nostro balon è tradizione, agonismo, divertimento, sacrificio, talento. Non potevamo desiderare nulla di meglio per la presentazione delle squadre formate dei nostri ragazzi.”

Queste le parole del primo cittadino cebano, del vicesindaco e del consigliere delegato allo Sport, Manuel Alciati. “Tanti esponenti di enti, istituzioni, fondazioni bancarie, ma soprattutto tanti amici hanno accolto le formazioni con entusiasmo, calore e affetto. L’Amministrazione comunale è da sempre vicina allo sport, che riteniamo una priorità, uno strumento privilegiato e imprescindibile per costruire ponti e per educare i più giovani al confronto con gli altri e alla sfida con sé stessi, e l’incontro di venerdì ci ha dimostrato come lo sport sia altrettanto sentito nei cuori delle persone. Ora non possiamo far altro che guardarvi dagli spalti e tifare per voi: in bocca al lupo ragazzi.”