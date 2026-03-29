L’ANALISI Patto Civico, consiglio direttivo a trazione monregalese presieduto da un saviglianese

É stato dosato sapientemente il nuovo consiglio direttivo dell’associazione politico-culturale Patto Civico, costituitasi formalmente ieri mattina a Cuneo, con particolare attenzione alle realtà comunali che andranno al voto il prossimo anno.

Da Cuneo, due donne consigliere comunali espressione del gruppo civico Centro per Cuneo: Serena Garelli e Maria Laura Risso.

Da Savigliano: Alberto Pettavino, capogruppo di una delle liste civiche che hanno sostenuto nel 2022 l’attuale sindaco Antonello Portera, Federica Brizio, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Piergiorgio Rubiolo, presidente del Consiglio comunale.



Buona la rappresentanza buschese, città dell’assessore regionale Marco Gallo, con il sindaco Ezio Donadio, l’assessore Lucia Rosso e il consigliere Enrico Gallo.

Da Mondovì: il vicesindaco Gabriele Campora con gli assessori Alberto Rabbia; Guido Bessone e Francesca Botto; il presidente del consiglio comunale Elio Tomatis e il consigliere Marco Bellocchio oltre a Stefano Arnaldi.

Un dato, quest’ultimo, che conferma una prevalenza della componente monregalese con la presenza di pressochè tutti i vertici dell’amministrazione comunale considerando che nell’elenco non risulta Luca Robaldo, che del Patto è deus ex machina e leader maximo.

Una scelta comprensibile essendo il Patto nato a Mondovì e da qui esportato in Provincia.

Una sorta di copyright che andava in qualche modo riconosciuto ma che ha fatto abbozzare un sorriso sornione ad un sindaco valligiano di lunga militanza politica. “Oggi festeggiamo una nascita, ma sappiamo che moriremo monregalesi”, ha sentenziato in tono scherzoso uscendo dalla sala Varco al termine della convention.

Nonostante la composizione sia stata calibrata manuale Cencelli alla mano, non è sfuggita all’occhio esperto l’assenza di un rappresentante di Alba, così come il suo hinterland conta poche presenze: Pierangelo Battaglino (vicesindaco di Vezza d’Alba) e di Alessandro Boasso (assessore di Novello).

Un fatto che può avere una doppia chiave di lettura.

Da un lato, l’organizzazione del Patto non ancora ramificatasi nella Capitale delle Langhe; dall’altra, una “delicatezza” nei confronti di Cirio e di Forza Italia, essendo questo territorio ,notoriamente, feudo elettorale del presidente della Regione.

Netta la prevalenza di amministratori comunali nel direttivo.

definire.

Per quanto riguarda la presidenza, salvo imprevisti o diverse disposizioni, dovrebbe essere riconfermato nell’incarico il saviglianese Alberto Pettavino, che ricopre il ruolo dalla prima convention di Fossano del giugno 2025.

Compiti, funzioni e operatività del nel nuovo consiglio direttivo restano da definire nel dettaglio.



Questa la composizione del consiglio direttivo proposta ieri all’assemblea e approvata per alzata di mano dai 130 soci costituenti

Bellino Osvaldo - Saluzzo

Pirito Mario - Saluzzo

Madala Maurizio - Vicesindaco Venasca

Dadone Roberto - Sindaco Sampeyre

Battaglino Pier Angelo - Vicesindaco Vezza d’Alba

Boasso Alessandro - Assessore Novello

Pettavino Alberto - Consigliere Savigliano

Brizio Federica - Vicesindaco Savigliano

Rubiolo Pier Giorgio - Presidente consiglio comunale Savigliano

Dellarossa Federico - Bra

Tecco Nadia - Vicesindaco Boves

Arnaudo Mauro - Vicesindaco Dronero

Dogliani Gianfranco - Assessore Fossano

Dessi Marco - Assessore Celle di Macra

Margaria Marco - Vicesindaco Paesana

Donadio Ezio - Sindaco Busca

Rosso Lucia - Assessore Busca

Gallo Enrico - Consigliere Busca

Risso Maria Laura - Consigliere Cuneo

Rabbia Alberto - Assessore Mondovì

Bessone Guido - Consigliere Mondovì

Campora Gabriele - Vicesindaco Mondovì

Tomatis Elio - Presidente consiglio comunale Mondovì

Botto Francesca - Assessore Mondovì

Bellocchio Marco - Consigliere Mondovì

Arnaldi Stefano - Mondovì

Ghigo Vilma - Assessore Peveragno

Francesco Hellman - Consigliere Scarnafigi

Serena Garelli - Consigliere Cuneo