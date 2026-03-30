Padel e solidarietà a Branzola: successo per il torneo organizzato da Lions, Rotary e Leo Club

Sui campi da padel di Branzola si è svolto un evento sportivo unico nel suo genere, organizzato dal Lions Club Mondovì Monregalese e dal Leo Club Mondovì Monregalese, insieme al Rotary, Interact e Rotaract di Mondovì. Il torneo benefico aveva l’obiettivo di sostenere l’associazione Sport In Mondovì, che da anni promuove lo sport come strumento di inclusione sociale.

La manifestazione ha riscosso un grande successo, grazie all’impeccabile organizzazione di Ludovico Giordano e Andrea Richeri, che hanno curato ogni dettaglio dell’iniziativa. Il momento più emozionante è stato quello in cui i ragazzi di Sport In hanno potuto scendere in campo e giocare a padel insieme agli atleti partecipanti: un’esperienza coinvolgente, segnata da sorrisi e grande entusiasmo.

Un ringraziamento speciale è andato a tutti i partecipanti e sostenitori, che con la loro presenza hanno contribuito alla raccolta fondi destinata a Sport In Mondovì. Un’iniziativa che ha saputo unire sport, solidarietà e spirito di comunità, nel segno dei valori condivisi dai club service del territorio.