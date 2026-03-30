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Attualità | 30 marzo 2026, 14:36

Acda, sabato 4 aprile sportelli di Cuneo chiusi al pubblico

Resta attivo 24 ore su 24 il servizio di pronto intervento al numero verde 800.194.066

Acda, sabato 4 aprile sportelli di Cuneo chiusi al pubblico

Acda informa la cittadinanza che nella giornata di sabato 4 aprile gli sportelli clienti di Cuneo resteranno chiusi al pubblico. Per eventuali urgenze, il servizio di pronto intervento sarà regolarmente attivo 24 ore su 24 al numero verde gratuito 800.194.066. Le normali attività di sportello riprenderanno regolarmente alla riapertura secondo i consueti orari.

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