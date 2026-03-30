Alba proroga il dormitorio temporaneo: apertura straordinaria fino al 12 aprile per l’ondata di freddo

Non una riapertura, ma una scelta di continuità dettata dalle condizioni meteo. Il dormitorio temporaneo di via Ognissanti, attivo per tutta la stagione invernale, resterà aperto ancora per due settimane oltre la scadenza prevista, prolungando il servizio fino al 12 aprile.

La decisione arriva dopo il brusco calo delle temperature registrato tra fine marzo e inizio aprile, con minime notturne ancora rigide. Una situazione che ha spinto il Comune, insieme alla rete dell’accoglienza, a non interrompere un presidio considerato essenziale.

“Abbiamo pensato di proseguire ancora quindici giorni, anche se la chiusura era prevista per ieri”, spiega l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce. “Di notte fa ancora molto freddo e tre o quattro gradi sono temperature anomale per questo periodo. Per questo continuiamo, mantenendo le stesse modalità dei mesi precedenti”.

Il dormitorio, allestito nei locali della Protezione civile con il coinvolgimento di Caritas, Croce Rossa, Consorzio socio-assistenziale e volontari, offre 15 posti letto ogni notte, affiancando la struttura stabile di via Pola, che da sola non riesce a coprire tutte le richieste. Qui restano attivi anche i servizi mensa, con una media di circa 60 pasti distribuiti ogni sera.

La proroga non modifica l’organizzazione: stessi orari, stessi turni, stessa rete di operatori e volontari che da novembre garantiscono accoglienza nei mesi più freddi. Un modello già collaudato lo scorso anno e rafforzato in questa stagione, che conferma la collaborazione tra istituzioni e terzo settore.