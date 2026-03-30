Alpini di Lagnasco, rinnovate le cariche del gruppo

Il nuovo direttivo del Gruppo Alpini di Lagnasco: Franco Gonella (segretario), Romano Boglio (capogruppo) e Fabrizio Rosatello (vice)

Si è svolta giovedì 26 marzo, presso la sede del Gruppo Alpini di Lagnasco, l’assemblea dedicata al rinnovo delle cariche associative, un momento importante per la vita del sodalizio e per la programmazione delle attività future.

L’assemblea ha portato all’elezione per acclamazione del nuovo direttivo: Romano Boglio è stato nominato capogruppo, affiancato da Fabrizio Rosatello nel ruolo di vice capogruppo e da Franco Gonella come segretario.

A completare il consiglio direttivo, eletti a seguito dello scrutinio, sono Giuseppe Bertola, Flavio Anellino, Luciano Vagliano, Giuseppe Albera, Roberto Conterno, Guido Mana, Mario Ghione, Valerio Foglio, Silvano Ferrero.

“Il gruppo alpini di Lagnasco – dicono i referenti - ringrazia Fabrizio Rosatello per l’impegno profuso in questi anni al servizio del gruppo ed augura buon lavoro al nuovo capogruppo Romano Boglio.

Nelle prossime settimane verrà reso pubblico il calendario delle attività annuali programmate dal gruppo in un’ottica di partecipazione attiva al servizio della comunità lagnaschese”.