mercoledì 08 aprile
Paolo Riberi e Donatella Signetti presenteranno i loro libri a Manta
Il femminile sacro al centro dei “Giovedì del Monastero”: doppia presentazione a Manta
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 30 marzo 2026, 11:32

Bra è diventata ufficialmente “Città del Formaggio”

Si tratta di un prestigioso riconoscimento attribuito alla Città della Zizzola dall’Onaf, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, nel corso di una cerimonia tenutasi sabato 28 marzo 2026 a Palazzo Mathis.

Bra è diventata ufficialmente “Città del Formaggio”

Come illustrato dal presidente dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (Onaf) Pietro Carlo Adami, Bra si vede attribuito questo titolo in quanto “la città è da sempre luogo di commercio di formaggi, poi di stagionatura e oggi anche di produzione. È un riconoscimento che valorizza una storia autentica, fatta di competenze, identità e passione, e che rafforza ulteriormente il legame tra la nostra organizzazione e un territorio che è da sempre la nostra casa”.

Grazie a questo riconoscimento Bra entra a far parte di una rete esclusiva – sviluppatasi a partire dal 2020 – di borghi, paesi e città che siano luoghi simbolo nel panorama dei formaggi italiani, testimoni di una tradizione casearia identitaria, alfieri di una cultura gastronomica secolare, custodi di una economia sostenibile e fortemente legata alla natura e alla produzione casearia.

“Per la città di Bra”, ha commentato il primo cittadino Gianni Fogliato nel corso della cerimonia, “si tratta di un grande onore; ma questo riconoscimento ci impone anche un rilevante onere, ovvero di porre costante attenzione alle realtà artigianali e commerciali che esistono dietro all’effigie del formaggio. Filiere che vanno assolutamente tutelate”.

Alla cerimonia, presentata da Irene Bottero, hanno preso parte anche il vicepresidente dell’Onaf Pier Angelo Battaglino (vicesindaco di Vezza d’Alba), il direttore della rivista Informa Elio Ragazzoni, lo storico affinatore braidese Fiorenzo Giolito, oltre a tanti amministratori comunali e molti appassionati.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium