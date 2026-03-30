Ceva, sicurezza per statale 28 e area industriale, il consigliere Marsilio: "A che punto sono gli interventi?"

Un’interrogazione sulla sicurezza dell’area industriale e sulla viabilità della statale 28 è stata presentata al sindaco di Ceva dal consigliere comunale Paolo Marsilio.

Il documento prende le mosse da una precedente segnalazione risalente a gennaio 2025, a cui si sono aggiunte nelle ultime settimane ulteriori sollecitazioni da parte di cittadini e utenti della zona. Al centro dell’attenzione, in particolare, la messa in sicurezza dell’ingresso dell’area industriale.

"Facendo seguito a precedenti segnalazioni - scrive Marsilio - sono a chiedere lo stato dell'arte degli interventi previsti, con riferimento soprattutto alla segnaletica orizzontale e al rifacimento delle strisce in alcune aree di parcheggio. Interventi che, secondo quanto emerso durante un sopralluogo effettuato in passato, potrebbero migliorare sensibilmente l’accesso dei mezzi pesanti e la gestione del traffico veicolare".

L’interrogazione si allarga poi al tema più ampio della sicurezza sulla statale 28.

"Inoltre - prosegue - apprendo altresì dell'approvazione, in Provincia, di un ordine del giorno per la discussione e apertura di un tavolo tecnico permanente per la fattibilità di un accordo quadro con Anas, per il miglioramento della sicurezza sulla statale 28 e l'inserimento di opere di ammodernamento della medesima.

Chiedo a che punto siamo anche in merito all'inserimento della fattibilità della rotonda fuori dal casello di Ceva dell'autostrada A6 come già oggetto di riflessione pochi mesi fa.

Ritengo opportuno un dibattito nel prossimo consiglio comunale, dove attendo oltre alla risposta un sereno e costruttivo confronto".