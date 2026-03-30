Diano d’Alba intitola la piazza dello Sferisterio al medico Furio Fantini

Un gesto concreto per restituire memoria a una figura che ha segnato profondamente la vita della comunità. A Diano d’Alba la piazza dello Sferisterio viene intitolata al medico di famiglia Furio Fantini, scomparso improvvisamente quasi vent’anni fa ma ancora oggi presente nel ricordo di tanti cittadini.

La decisione nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di dare forma pubblica a un sentimento condiviso, riconoscendo non solo il ruolo professionale, ma soprattutto il legame umano costruito negli anni con i dianesi.

“Ha lasciato un ricordo oltremodo indelebile anche nelle e nei dianesi, e non, che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo”, sottolinea il sindaco Ezio Cardinale, che richiama una figura capace di andare oltre il proprio ruolo.

Nel ricordo emergono tratti netti: dedizione, empatia e una presenza costante accanto alle persone, anche nei momenti più difficili. Un modo di esercitare la professione che superava i confini del dovere.

“La sua professionalità, la sua umanità e empatia andavano molto oltre il già gravoso dovere professionale e persino al giuramento di Ippocrate. Senza scordare il suo grandissimo senso dell’umorismo”.

L’intitolazione della piazza rappresenta così un segno tangibile, pensato per restituire alla memoria collettiva il valore di una figura che ha lasciato un’impronta duratura nel tessuto sociale del paese.

“È apparso non soltanto doveroso ma persino ovvio ricordarlo anche con un gesto concreto quale l’intitolazione della piazza a suo nome”.

E nel messaggio del primo cittadino si inserisce anche una dimensione personale, che va oltre il ruolo istituzionale: “Ciao Furio, grazie di tutto. Ezio, tuo amico, per sempre”.