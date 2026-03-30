I Borghi più Belli d’Italia del Piemonte: a Cella Monteì si traccia il futuro tra nuovi ingressi, progetti e sinergie istituzionali

Si è svolta con successo, nella suggestiva cornice dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, ospiti del sindaco Maurizio Deevasis, la 3ª assemblea regionale dell’Associazione "I Borghi più Belli d’Italia in Piemonte" anche con la presenza dei borghi ospiti della Valle d’Aosta. L'incontro ha segnato un passo decisivo nel consolidamento delle attività dell’Associazione e del suo processo progettuale, per promuovere e tutelare il suo patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico in una visione unitaria per un territorio sempre più attrattivo.

Un ricco parterre di autorità ha accolto l’evento associativo sottolineando l’importanza della rete piemontese quale presidio di valore per la tutela e lo sviluppo del territorio.

Federico Riboldi assessore regionale alla Sanità ha evidenziato quanto l’argomento sia connesso a quello della salute come One Health; i Borghi sono essenziali per puntare a luoghi che aiutino a perseguire stili di vita sani.

Domenico Ravetti (vice presidente del consiglio regionale) ha ribadito come la bellezza e l'identità dei nostri Borghi rappresentino un valore aggiunto nelle dinamiche regionali, evidenziando altresì come il valore dell’operato della rete associativa possa rappresentare uno strumento prezioso per combattere il fenomeno dello spopolamento.

Luigi Benzi (presidente della provincia di Alessandria) ha sottolineato l'importanza di fare rete quale unica via per valorizzare davvero le nostre radici e far crescere il turismo di qualità, riconoscendo ai Borghi il ruolo di presidi territoriali irrinunciabili.

Hanno portato i saluti istituzionali all’assemblea anche Emanuele Capra (sindaco di Casale Monferrato), Corrado Calvo (presidente Ecomuseo della Pietra da Cantoni), Cesare Chiesa (sindaco di Rosignano Monferrato) e Paolo Marchisio (sindaco di San Giorgio Monferrato) intervenuti per la locale Unione dei Comuni.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stata la presa d’atto dell'ammissione del Borgo del Piazzo di Biella nell’Associazione regionale. L'ingresso di questa nuova realtà testimonia la vitalità e l'attrattività del progetto, volto a valorizzare centri storici di eccezionale valore architettonico e paesaggistico.

Sotto la presidenza di Paolo Gaudissard, l’assemblea ha inoltre definito i nuovi obiettivi di lavoro per garantire un funzionamento sempre più efficiente della struttura, annunciando la creazione di appositi gruppi di lavoro tematici. Sul fronte economico, sono stati approvati il rendiconto di gestione 2025 e il bilancio di previsione 2026 , confermando l'importo delle quote associative per l'anno in corso.

L'assemblea ha inoltre deliberato importanti modifiche allo Statuto Regionale.

In ottica futura, sono stati presentati i progetti di fattibilità per l'ottenimento di finanziamenti da parte di enti pubblici e privati ed è stato ricordato l’impegno che ci sarà per assemblea nazionale del 2028 che si terrà a Castagnole delle Lanze (AT).

Sono stati condivisi i primi riscontri numerici dei social dell’Associazione messi a terra nel mese di febbraio u.s., esponendo inoltre le metodologie con cui vengono gestiti internamente.

A fine lavori i partecipanti hanno visitato il Museo della Pietra da Cantoni e i suggestivi Infernot, patrimonio UNESCO. La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale presso l'Agriturismo "La Fontanella", dove i prodotti tipici locali hanno suggellato un momento di grande coesione.

L’assemblea ordinaria del 2027 si terrà a Pontechianale (CN).