In Valle Maira nasce ufficialmente il Patto educativo di Comunità

“Una comunità è viva se è partecipata.” A Dronero, venerdì 27 marzo, presso i locali della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo si è tenuta la firma del Patto educativo di Comunità.



Arriva così a compimento il percorso, iniziato oltre un anno fa, che a partire dalla scuola punta a coinvolgere tutto il territorio della Valle Maira. Insieme istituti scolastici, insegnanti, alunni e genitori, con la preziosa collaborazione degli enti e delle associazioni del territorio per una firma che rappresenta unione, impegno ma soprattutto futuro.



Tra le proposte c’è una scuola aperta anche al pomeriggio, dal lunedì al venerdì (dalle ore 14:30 alle ore 17:30) su prenotazione e per un numero massimo di 20 studenti. Un’opportunità concreta che vedrà a disposizione dei ragazzi anche i PC e la presenza di un docente di riferimento.



“Crediamo sia davvero una possibilità di incontro e di aiuto - ha sottolineato la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola - necessità espressa in primis dagli alunni.”



L’importanza del dialogo e della collaborazione scuola - famiglia viene ora sottolineata ulteriormente, attraverso il Patto di Corresponsabilità tra insegnanti e genitori: qui le parole chiave sono “relazione”, “alleanza” e “dialogo”. Progettualità che dev’essere comune, alleanza vera anche con il Patto Digitale sull’uso della tecnologia, che vede la scuola di dotarsi di strumenti tecnologici utili per lo studio e controllati, nel contempo l’impegno da parte dei genitori di non dare il cellulare ai ragazzi prima dei 14 anni di età. Tutto questo per promuovere un uso consapevole della tecnologia, con particolare attenzione alla crescita psicofisica degli studenti. Ed ancora il Tavolo delle politiche sociali, attivo da dicembre ed altro importante impegno venendo incontro alle famiglie in difficoltà.



Il Patto educativo di Comunità è un progetto coinvolge tutte le scuole statali e paritarie. In rappresentanza dell’Unione Montana, l’assessore Michelangelo Ghio, portando i saluti del presidente e del vicepresidente, ha sottolineato come la scuola ed i progetti siano importanti per la Valle Maira. Importanza evidenziata anche dall’assessore del Comune di Dronero Miriana Aimar, che ha portato anche la sua preziosa esperienza come insegnante.



Tante poi le autorità presenti, i sindaci di Valle nonché i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio, per una giornata che ha segnato un inizio davvero importante.