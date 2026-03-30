La Città dei Talenti di Cuneo cerca un volontario per il Servizio Civile: un anno tra laboratori, scuole e orientamento dei più giovani

Lavorare ogni giorno in uno degli spazi più innovativi dedicati all'orientamento, a contatto con bambini, ragazzi, famiglie e scuole: è questa l'opportunità proposta dalla Città dei Talenti, che mette a disposizione un posto di Servizio Civile Universale per il progetto ORIENT@ZIONE.

Il volontario o la volontaria entrerà a far parte dello staff e sarà coinvolto nelle attività di orientamento: laboratori con le scuole, incontri con famiglie e insegnanti, eventi culturali, comunicazione e sportello informativo. Un'esperienza concreta, fatta di relazione, progettazione e sperimentazione.

Un anno per mettersi in gioco, acquisire competenze e contribuire alla crescita dei più giovani, in un contesto dinamico e in continua evoluzione.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno di circa 25 ore settimanali e un rimborso mensile di 519,47 euro.

Le candidature devono essere presentate entro l'8 aprile tramite la piattaforma online DOL (Domanda On Line), accessibile con SPID.

Cos'è la Città dei Talenti

La Città dei Talenti è uno spazio dedicato all'orientamento precoce, dove si sperimentano attività e laboratori per aiutare bambini e ragazzi a conoscere se stessi e il mondo che li circonda. Le attività si svolgono presso il Rondò dei Talenti, progetto sostenuto dalla Fondazione CRC e coordinato dalla Cooperativa Motiva.

Il progetto è consultabile al link: https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/3947/ORIENTZIONE-codiceprogetto-PTXSU0024025011762NMTX