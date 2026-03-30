Mondovì guarda all’inclusione: possibilità di iscriversi al Registro Pubblico del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)

La possibilità di spostarsi liberamente in un altro comune aderente al circuito senza dover comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade o corsie dove vigono divieti e limitazioni. Questo, in breve, lo scopo del Registro Pubblico del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) istituito ufficialmente con l’apposito Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021, ma divenuto realmente operativo negli anni successivi. Uno strumento telematico che agli aventi diritto semplifica gli spostamenti intercomunali, al quale il Comune di Mondovì ha aderito fin dal 22 febbraio 2023. Tutti i cittadini monregalesi che vorranno iscriversi alla piattaforma, dunque, potranno ottenere dal Comando di Polizia Locale di Mondovì (o scaricare direttamente dal Portale dell’Automobilista) l’apposito modulo di richiesta indicando una targa attiva e una targa facoltativa e restituendolo via mail all’indirizzo polizialocale@comune.mondovi.cn.it. A stretto giro gli uffici consegneranno un codice univoco alfanumerico da utilizzare per accedere alla piattaforma CUDE attraverso il Portale dell’Automobilista o dall’App iPatente.

"Una reale semplificazione logistica e burocratica - il commento del sindaco Luca Robaldo e della comandante della Polizia Locale Domenica Chionetti - a cui siamo fieri di aver aderito ormai tre anni fa da assoluti pionieri. Con una semplice iscrizione sarà possibile girare tra tutti i comuni aderenti alla piattaforma senza la necessità di dover comunicare preventivamente ingressi o spostamenti. Invitiamo, quindi, tutti i possessori del contrassegno disabili a rivolgersi agli uffici affinché perfezionino la procedura e possano in breve beneficiare di un servizio gratuito e immediato".